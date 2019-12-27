OPPO副總裁吳強透露說，在2020年的產品計劃中，人民幣（下同）3,000元以上手機將全部支持雙模5G。但由於5G場景缺乏，他認為，在2020年很難出現5G手機的主動換機潮。
或許與OPPO對5G的理解有關，其首次推出的5G手機Reno 3與其它廠商的5G手機相比，也存在部分差異化。
最近一個月來，榮耀V30、小米RedmiK30兩款手機接連將5G手機的起售價拉低至3,299元和1,999元，開啟「5G手機價格戰」。尤其是後者2,000元以下的價格更為驚人，也使得小米一時受到資本市場的肯定，股價重新站回10港元上方。
而OPPO選擇了價格戰之外的另一條路。Reno 3 Pro搭載了與小米Redmi K30相同的處理器驍龍765G，價格卻是後者的2倍，起售價3,999元。
為了支撐這一價格，OPPO為Reno 3系列搭配了90Hz刷新率、超輕薄機身、超級防抖等一系列賣點，並將其定義為「5G視頻手機」。
(工商 )
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