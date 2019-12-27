由騰訊遊戲和PUBG Corporation共同研發，熱酷科技代理的正版授權吃雞手機遊戲《PUBG MOBILE：絕地求生M》現正於台北信義誠品以及高雄草衙道同時舉辦「冰雪求生 聖誕吃雞」系列活動，為各位玩家帶來大禮！假日限定的降落傘空投秀不容錯過，現場發射5米高的空投降落傘，各式限量好禮從天而降，蒞臨現場完成體驗現場活動的玩家還有機會獲得電競旗艦手機 ROG Phone II，各位喜愛《PUBG MOBILE：絕地求生 M》的玩家可別錯失良機。

聖誕空投箱已經在台北、高雄兩地降落，玩家們找到空投地點了嗎？聖誕空投快閃店即日起直到 12/29玩家都可以到現場體驗。現場不僅有以遊戲實景打造的降落傘拍照打卡點，還有闖關互動體驗動，快背上跳傘背包，與你的好雞友一同降落在滿滿的聖誕氛圍與遊戲場景中！

現場的互動體驗區，提供各式的槍，來一場安全且刺激、趣味都滿點的實彈射擊。不論你是一個人來，還是已經預組好你的戰隊，都能夠在這裡嘗到並肩作戰、回憶滿載的絕佳感受。最後，現場也有遊戲體驗區，玩家來到現場嘗試來一場吃雞大戰。完成以上體驗任務，就能獲得聖誕禮物，獎項包含各種限量的遊戲周邊商品、遊戲永久聖誕SKIN，最大獎電競旗艦手機 ROG Phone II 也等著讓各位玩家帶回家！

現場好康當然不只有這些， 活動期間周末假日有降落傘空投秀，鎖定周末下午指定時刻15:00-18:00，每半個小時一次，降落傘從天而降，搶先其他人一步就能拿到好的物資補給。好禮包含限量周邊商品、聖誕限定的遊戲虛寶。

想知道更多「冰雪求生 聖誕吃雞」系列活動詳情，務必密切關注務必密切關注 《PUBG MOBILE：絕地求生 M》粉絲專頁 或 官方活動網頁。在《PUBG MOBILE：絕地求生 M》與好雞友們一同歡度佳節，一起告別孤單！

(中時電子報)