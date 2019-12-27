不想起來，只想趴在餐盤上好好過一天！看似頹廢的「蛋黃哥」深得大小朋友喜愛，然2019年末，蛋黃哥站起來了，和自由女神「照耀大地」？療癒女神Kitty和Melody居然「一起來矯情！」，上演「後宮盆惱傳」，戴上貴妃帽貴氣又可愛。冬天來松菸看展趣！「扭蛋星球開麥拉」特展於12月28日起，至2020年4月5日，在松山文創園區2號倉庫，上演一場Kuso又有趣的角色扮演，邀大小朋友拍照尋歡樂。

「扭蛋星球開麥拉」特展中看三利鷗經點角色上課趣。

「扭蛋星球開麥拉」特展將分為五大展區，分別代表了「後宮盆惱傳」、「摩艾聖代SWEET WARS」、「青春與你共行」、「太自由十八蛋黃銅」、「豪情戽斗鎮」五大主題電影拍攝現場，將會帶領大家進入「扭蛋星球開麥拉」的片場，體驗來自「三麗鷗」的大明星們與扭蛋星球的大導演們在片場的拍攝過程以及精采花絮。

酷企鵝變身成仙人掌，看你找不找得到？

蛋黃哥化身「十八蛋黃銅人」，耍著香腸雙節棍等你來挑戰，而太自由女神踏著靈活輕巧的「下腰87迷蹤身法」獨步武林，想打通任督二脈的勇者們！趕快來一起跟著蛋黃哥，還有太自由女神拜師學藝吧！讓你懶懶得稱霸武林一方！

由Kitty、Melody主演的「後宮盆惱傳」，讓人覺得可愛又Kuso。（圖取自扭蛋星球開麥拉特展 Facebook）

來自現代的Melody經歷了一場意外穿梭，醒來後竟然穿越到了古代的盆惱王朝世界中，還遇上貴妃Kitty，在這諾大的險惡宮廷裡，美樂蒂究竟會遇上什麼樣的曲折離奇故事，如何巧妙智慧解決宮廷鬥爭種種呢？換上龍袍，由您來當皇帝果斷選擇！

電影頒獎典禮紅毯路上處處可見製作團隊以及演員，粉絲在星光大道旁期待著所有巨星的閃亮登場。牆面上滿滿巨星、導演、編劇等等的手印和簽名。扭蛋星人更有機會成為電影作品中的一角，一同參與、碰撞出精彩火花！帶給觀眾全新的感受，讓粉絲不由得會心一笑。

在台灣首次出現大型的氣墊戽斗恐龍，可盡情在這自由溜滑梯。

展區的最後，更放入了趣味十足、從未曝光的預告區，在台灣首次出現大型的氣墊戽斗恐龍，可盡情在這自由溜滑梯，熊貓之穴將帶來新的驚喜。

逛展累了，這裡也有Kitty、酷企鵝等造型的雞蛋糕和繽紛飲品。商品區也有各式Kuso抱枕、筆記本、日曆等限量商品！新年到了，不妨也來「扭蛋」試試自己手氣！緊接著就是跨年、農曆春節，不妨來松菸走走，與可愛大明星一起開麥拉！

扭蛋星球開麥拉特展。

扭蛋星球開麥拉特展

日期：2019/12/28～ 2020/04/05（除夕休館）

時間：10：00～18：00，最後入場17：30

地點：松山文創園區2號倉庫

(中時電子報)