愛車失竊是最令車主心痛的悲劇，你知道哪些縣市的汽車竊盜案最多？內政部警政署統計，今年前10月汽車竊盜案最高的3縣市為：桃園市、新北市及高雄市；至於最容易被小偷盯上的車款，國產車為馬自達，進口車則以Bentley賓利最多。
根據警政署統計，今年前10月全台有報案的汽車竊案共1219件，桃園市占21.3％，新北市占11.5％，高雄市占10.7％，這3縣市的汽車竊盜案，就占了約全台汽車竊盜案的一半。
至於哪些車款最容易被小偷盯上？《現代保險雜誌》報導，根據保發中心統計，汽機車竊盜險損失率最高的國產廠牌為酷比（Tobe）和國產馬自達；進口車則以Bentley賓利、Maserati馬莎拉蒂、Toyota豐田和英國廠牌Land Rover路華最多。因此如果你是住在桃園市、新北市或高雄市的車主，而且開的剛好又是上述這幾款車，可能得特別小心，愛車遭竊的風險最大。
(中時電子報)
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