印尼日前發生一起「亡者託夢」的事件，令村民議論紛紛。有一位母親在很長一段時間不停地夢到同一個夢，令該名母親直覺是失蹤10年的女兒在向她託夢。因此她懇求警方，重新調查女兒失蹤一案，並請警方仔細搜索一下女兒在夢中向她指的地方，果不其然在那個地方找到了遺骸。

據《羅盤報》報導，這件事發生在印尼日惹市班圖爾的一個小村莊。梅達寧西(Anik Maidarningsih)的女兒阿優(Ayu Selisa)已經失蹤了整整10年。阿優於2006年與丈夫結婚，兩人生活和睦經常探望彼此的父母，然而2009年起，鄰居便再也沒見到阿優，她的丈夫埃迪向鄰人表示，是因為兩人離婚，她便離開了。

然而阿優並沒有回到父母家，也沒有與任何人聯繫，所有人都認為她可能遭遇不測。最初，警方努力的搜索，然而每一次都是空手而歸。時間一久，警方也擱置了此案。

直到最近，梅達寧西不停地夢見阿優在前夫家房子後面徘徊，由於梅達寧西一直做著同樣的夢，令她相信，這是女兒在對她託夢，因此她連絡了警方，希望能重新檢查埃迪家四周。

警方依照梅達寧西的要求，對埃迪家進行了地毯式搜索，竟真的在房子後面的化糞池中發現一具人類骨骼。隨後又發現了阿優的遺書。目前屍體還在進行檢測，不過警方認為這應該就是阿優的遺體，至於阿優是自殺還是他殺，警方已經將埃迪帶進警局進行審問。

根據警方調查，埃迪雖然在人前對阿優非常好，但實際上他似乎常常對阿優家暴。其中一名警方透露，此事似乎有謀殺的跡象。不過此事發生已久，許多證據恐已滅失，警方仍需蒐集更完整的人證物證才能真正釐清案件。

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