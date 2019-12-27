教育部今(27)日公布108學年度大專新生註冊率，其中有132個碩博班招生人數掛零，其中包括、清大、交大、成大、政大、台師大等公立頂尖大學，對此教育部回應，可能因素在於系所規模較小、選才標準嚴格，而公立大學招生秉持「寧缺勿濫」的原則，缺額也不是壞事。

教育部今日上午在「大專校院校務資訊公開」網站公布108學年度註冊率，共有132個大學校院系所（班制）招生人數掛零。

教育部高教司長朱俊彰表示，今日公布的大專校院全校註冊率數據包含境外生，因此目前統計上為零，代表沒招到本國生，也可能有境外生。

朱俊彰也提到，部分大學碩博班的規模小，1年學生人數只招個位數，況且公立大學選才標準嚴格，在招生上秉持「寧缺勿濫」的原則，因此缺額也不是壞事。

朱俊彰提到，社會與產業發展，同樣會迅速反映在大學碩博班招生情況上，對此教育部將盡力給學校調整空間。舉例來說，過去有博士班擬定統一調控機制，所以近年已沒再調減招生名額，部分重點產業如資通訊、半導體等科系，甚至允許大學擴招。

朱俊彰還說，私立學校系所連續2年註冊率沒到7成、公立學校沒到8成，就會要求校方改善。教育部也允許系所「暫時停招」，利用幾年時間調整體質，或是累積足夠的招生能量，再重新開啟招生。而全台大專共有4000多個碩博班，只有100多個註冊率掛零，「真的只是少數」。

108學年度註冊人數掛零的校系，其中也包含台灣師範大學歷史系、地理系碩士在職專班。對此台師大教務長陳昭珍解釋，兩系公告招生後，評估報名人數較少，因此自行停招，另再加上在職專班有別於一般碩士班，所以會隨時因應市場需求評估和調整招生條件。

(旺報 )