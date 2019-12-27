連鎖醫材通路龍頭杏一醫療（4175）跳脫傳統醫療用品通路思維，佈局新零售服務，受惠線下實體門市與線上網路會員社群整合效益下，加上第四季配合歲末周年慶活動，法人預估全年EPS將以逾4元再創新高。

杏一全台門市已達250家、大陸門市16家、並擁有21座商場營運，在台灣已具經濟規模，不論店數規模亦或是毛利率表現皆優於同業，近年來更進一步成功跨足電商通路，並整合網路社群，可謂是全方位的專業型醫療用品通路商。

該公司已投資14億，興建智慧物流中心，即將於明年第二季正式啟用；新物流倉將可快速滿足顧客線上、線下的商品需求，優化產品配送模式，達成提升出貨效率，實現物流智能化服務，對未來中長期的擴展計劃做足了準備，明年業績樂觀看待，營收持續雙位數成長。

杏一發言人魏子文表示， 為擴展居家照護商機，該公司跳脫傳統醫療用品通路思維，佈局於新零售服務，推出線下實體門市與線上網路會員社群整合，會員可透過服務完整紀錄商品保固與購物資訊，以結合物聯網科技提供更為便捷與精準居家照護服務，此舉可有效接觸年輕族群消費者並提升客戶黏著度，今年累計1至11月營收47.49億元，年成長13.85%。

法人表示，台灣人口老化比率逐年上升，愈來愈多民眾開始重視醫療保健，促使整個醫療產業需求不斷上升，杏一受惠整體產業發展趨勢，營收表現持續創新高。該公司透過每年規劃門市家數增加10%，並積極引進海外優質醫療照護商品，與自有品牌開發，提升毛利率表現；而今年第四季配合歲末周年慶活動，為產業傳統旺季，全年EPS應可以逾4元再創歷史新高。

(工商 )