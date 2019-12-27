太陽花學運領袖、民進黨副祕書長林飛帆(左)今天陪第四選區候選人林宜瑾在永康早市拜票。(林宜瑾提供／曹婷婷台南傳真)

太陽花學運領袖、民進黨副祕書長林飛帆今天回到故鄉台南陪第四選區候選人林宜瑾在永康早市拜票，針對國民黨等政黨質疑《反滲透法》，林飛帆表示，草案沒有任何一條針對言論、思想、意識形態進行審查，所有一般正常兩岸經貿往來、學術、文化和宗教交流等，都不受任何影響，需要擔心的只有白狼、邱毅和吳斯懷這三種人。副總統陳建仁下午也專程陪林宜瑾上宣傳車車隊掃街拉票。陳建仁說，中國就像一顆「紅色毒瘤」，要用外科醫生的方式把它切除掉。

林宜瑾今天上午有林飛帆陪同跑早市拉票，下午則有陳建仁陪同，為選情做全力衝刺。「看到你本人了！」不少鄉親第一次看到林飛帆本尊都很興奮，許多鄉親也都相當熱情、把握機會合照，林飛帆拜託鄉親「支持林宜瑾，拒絕一國兩制」，太陽花學運挺野百合學運，因為學運不分世代，都是各時期的進步派在不同時間點為台灣主權和民主奮鬥。

林飛帆表示，相信永康、新市、新化這個新選區，會開出很好的成績，強調明年選戰不只要過關，還要開出比之前更高的票數，重點是「大家一定要出來投票」。

林宜瑾表示，林飛帆代表太陽花世代前來相挺野百合，雖然差二十年，但有同樣的理想在奮鬥。拜票過程，林飛帆受到鄉親熱烈愛戴，顯示民進黨執政團隊在地方獲得肯定，期待林飛帆多來台南向鄉親拜票。

面對韓國瑜批評罷韓運動，林飛帆表示，韓國瑜作為高雄市長，不論支持者或反對者，都要把他們當市民對待，不應該操作對立，特別是總統候選人，應該有高度和格局看待不同意見。

他也回應郭台銘嗆聲318學運，林飛帆強調，318學運會爆發，是因為當年台灣公民社會，擔心服貿協議會為國民黨和中共創造大規模的經濟滲透，讓台灣經濟更依賴中國，是公民社會由下而上的民意展現。

針對國民黨等政黨質疑《反滲透法》，林飛帆表示，草案沒有任何一條針對言論、思想、意識形態進行審查，所有一般正常兩岸經貿往來、學術、文化和宗教交流等，都不受任何影響，強調只有針對具體協助中共滲透台灣的行為規範裁罰，需要擔心的只有白狼、邱毅和吳斯懷這三種人。

陳建仁說，要切除沒有民主自由的「紅色毒瘤」，最好的方法就是讓民進黨獲勝，林宜瑾當選。他指出，台灣這次選舉是台灣的民主自由保衛戰，如果民進黨獲勝，我們就能夠守護民主和自由，將成為亞洲自由民主燈塔榜樣。

(中時 )