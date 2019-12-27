樂山教養院院長張嘉芳(右2)來到台科大接受企管系學生胡芯銘(右1)訪問，分享在樂山的點滴以及院生們的故事。（台科大提供／李侑珊台北傳真）

用音樂劇唱出樂山教養院的生命故事！台科大150名學生將學期中至樂山教養院訪視的所見所聞創作成音樂劇「獨角獸的長歌」，搭配音樂、戲劇與視覺設計，共演出8篇動人的勵志小故事，故事展現樂山院生勇於面對人生挫折，樂觀的人生態度。

台科大表示，音樂劇由台科大三門課程150名師生共同創作，演出團隊由人文社會學科王維君教授帶領的「活力合唱」課程、蘇金輝教授的「音樂與文化」、張博智老師的「數位藝術與設計」組成，透過108年度教育部辦理補助議題導向敘事力創新教學發展計畫「多元敘事˙走進偏鄉」，帶領學生前進位於八里的樂山教養院與院生互動，並將過程中的收穫啟發創作成音樂劇，樂山教養院院長張嘉芳也特地來到演出現場。

台科大提到，擔任計畫主持人的台科大數位所翁楊思絲茜教授表示，敘事力創新教學發展計畫希望關懷在地的人事物，獨角獸象徵著樂山教養院的院生，每個人都非常獨特。透過課程帶領大學生實地探訪樂山教養院，關懷弱勢群體，也讓同學們參與合唱、戲劇演出、舞台視覺藝術設計，由跨班跨領域的團隊一同完成音樂劇場表演，格外有意義。

台科大表示，樂山教養院張嘉芳院長也來到台科大音樂劇現場，和同學們分享樂山的點滴故事。張嘉芳院長表示，樂山教養院是身心障礙天使們的家，台科大學生來到樂山訪視，還創作音樂劇表演，布景甚至使用了院生的畫作。很多院生都非常有藝術天分，擅長繪畫創作，面對院生時不是只看到他們的殘缺，而是可以欣賞他們身上其他特質。

台科大指出，音樂劇共分為8個短劇，8個小故事皆啟發自樂山教養院院生，故事講述人在面對挫折時如何調適，用坦然的態度面對人生變故，擁抱下一個夢想，也不要忘了陪伴在身邊的家人朋友。

台科大提到，曲目「快樂天堂」藉由動物園中身體有殘缺的大象、孔雀，象徵樂山教養院院生，雖然身體有所限制，依然活得非常精彩；故事「勇者打敗怪獸」則呼應樂山教養院院長當初披荊斬棘，克服困難創立樂山教養院的故事，傳遞出樂山教養院勇敢、樂觀的精神和態度。

參與演出的台科大企管系大三學生胡芯銘表示，這是第一次去樂山教養院，看到院生們即使先天或後天有一些缺陷，但是他們還是很努力學習，展露出繪畫、創作等各方面不同的長才，讓她很感動。音樂劇的故事也是想告訴觀眾，難免遇到挫折和困難，但就像樂山的院生一樣，只要努力還是可以克服。

台科大應用外語系大一學生吳克壕，在音樂劇中飾演因為受傷再也無法跳舞的芭蕾舞者，角色呼應樂山教養院院生的人生際遇，即使遭遇變故，身邊依然有許多支持的家人朋友，不要自暴自棄而忽略身邊陪伴你的人。吳克壕表示，第一次去樂山教養院，發現院生即使身體有缺陷，每個人還是很開心活潑，也被他們樂觀的人生態度鼓舞，深受感動。

(旺報 )