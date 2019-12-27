無黨籍立委候選人趙正宇質疑從第三選區轉到第六選區的陳學聖（右二）因為無政績，才會不敢面對由市議員轉站參選立委的魯明哲。（陳學聖提供／甘嘉雯桃園傳真）

無黨籍立委候選人趙正宇（左四）與國民黨立委候選人陳學聖（右一）兩人隔空交火，戰況激烈。（陳學聖提供／甘嘉雯桃園傳真）

「您是無黨還是真挺民進黨？」國民黨桃園市第六選區立委候選人陳學聖27日起將對同選區無黨身分參選立委連任的趙正宇提出10問，首問犀利，趙正宇不甘示弱，反諷陳學聖無政績才不敢面對從市議員轉戰立委的魯明哲挑戰，陳反駁，換選區是為了開疆闢土，雙方你來我往，隔空交火。

趙正宇與陳學聖早從文宣就開戰，立委號次抽籤更劍拔弩張，勉強合照後卻不願再握手，最後還撂下「握手會中風」，氣氛火爆。

陳學聖提出第1問，還附上蔡英文總統到趙正宇競選總部參加成立大會造勢照片，他要趙正宇不要閃躲，也歡迎向他提問，一定會認真回答，趙正宇說，陳學聖自知在中壢的支持度比不上同黨的魯明哲，不敢迎戰與市議員的初選，可見陳在中壢的服務和政績，多麼乏善可陳，否則為什麼要落跑。

趙正宇認為，陳學聖既然轉來第六選區，就好好的拿出政見和服務來爭取選民的支持，不是一味的用抹黑和造謠的烏賊戰術。

得知趙正宇如此回應，陳學聖再反擊，說他主動禮讓魯明哲，就是為了開疆闢土，讓國民黨立法院過半，韓國瑜當上總統好做事，還指趙正宇不在中壢，不了解中壢。

(中時 )