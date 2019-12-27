Akira錄全中文影片宣傳。（圖／翻攝自EXILE AKIRA臉書）

Akira錄影片宣傳《超級巨星紅白藝能大賞》。

台灣第一名模林志玲上月在台南與小7歲的「放浪兄弟」成員Akira舉行婚宴，娶走志玲姊姊的Akira不僅被封為「國民姊夫」，今年還將首度帶著放浪兄弟成員參加《2020超級巨星紅白藝能大賞》，今(27日)稍早Akira在臉書放出影片宣傳，可見片中他罕見用全中文發音，更以「第二個故鄉」形容台灣，粉絲也讚他中文進步神速。

林志玲今年6月和Akira閃電登記結婚，將以「台灣女婿」身分首度農曆新年的Akira日前帶來好消息，證實將帶著放浪兄弟參加台灣春節節目，先前節目舉行記者會，主持人黃子佼大讚Akira情義相挺，至於屆時會不會邀林志玲同台老公？黃子佼賣關子表示，他認為林志玲會想把光芒留給另一半，自已不會特別去邀林志玲，但如果她想來，就到時再說。

而Akira今在臉書PO出親錄影片為節目宣傳，他用全中文說道：「台灣的朋友大家好！我是放浪兄弟的AKIRA。這次很謝謝《超級巨星紅白藝能大賞》的邀請，真的非常開心。這次是EXILE放浪兄弟第一次一起來到台北，真的很高興能在我第二個故鄉，帶來一個活力的表演。我們一定會盡全力，希望大家可以感受到EXILE充滿的愛、夢想和幸福的演出。謝謝大家的支持！我們1月12台北小巨蛋見！」

對於Akira獻上的驚喜，粉絲也相當開心，紛紛說：「第二個故鄉，說的真好！加油」、「中文進步很多耶！可見你很努力在學習融入你的第二故鄉」、「姐夫帶隊來台過年，希望能表演久一點」、「好棒的國語，好棒的台灣女婿」。

(中時電子報)