教育部27日公布108學年度大專校院新生全校註冊率，6所學校未達6成，其中台灣首府大學校長戴文雄表示，主要原因包括外籍生核發簽證時變嚴，許多印尼生放棄就讀；此外，學校位於台南市溪北地區，沒有都市便利的優勢，影響學生就讀意願。

戴文雄指出，在國外生部分，因去年他校曾發生疑似外籍生假求學真打工的事件，造成外籍生在核發簽證時較為嚴格，導致原本要來就讀的部分印尼生放棄就讀意願，造成今年外籍生的招收不如預期。

其次，國內生減少部分，因台首大位於台南市溪北地區，年輕人口外移，交通生活機能不如都市便利，影響學生就讀意願。此外，台首大著重教學品質與學生就業能力培養，並沒有加碼太多的招生獎助學生做為誘因。

戴文雄強調，雖然今年註冊率未達6成以上，但今年招收新生素質普遍提升，烘焙系新生林豊善參加韓國世界美食挑戰賽，勇獲得一面銀牌。

年輕人口外移，加上被普遍認為是非都市型的大型學校，學生就讀意願就低，近年來本校逐校走向學生區域化的現象，雲嘉南及高高屏的學生，成為主要學生來源。

(中時 )