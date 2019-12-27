家住桃園市中壢區的97歲傅姓老婦，27日上午因思念親人，所以獨自徒步出門想前往兒孫家，沒想到卻迷了路，更因體力不支跌坐路旁，所幸巡邏員警經過，及時伸援，才能幫助老婦找到回家的路。

龍岡派出所所長鄭榮捷表示，家住中壢區龍仁路，略有失智的傅姓老婦趁著天氣好，獨自步行出門想前往兒孫家探視，由於街道巷弄太過相似，一個不留神卻迷了路，繞了兩、三個小時終究找不回原路，最後因體力不支，跌坐在路旁。

恰巧巡佐楊恩貴及警員李盈璋巡邏經過，見老婦臉色慘白癱坐在路邊的車旁，趕緊上前關切，發現老婦說起話來有氣無力，語意完全無法表達，李員見狀立即前往超商買些餅乾及熱飲讓老婦補充體力，並電召同仁駕駛巡邏車將老婦送回駐所稍作休息。

最後楊員利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦的身分，並順利聯繫上老婦的親人。老婦的兒子接到員警通知趕到派出所，看到母親安然無恙，總算是放下心中的大石，頻頻向警方表達謝意，並向母親承諾，以後會常帶孫子回去探視，一解母親思念之情。

(中時 )