民進黨副總統候選人賴清德三度助選洪慈庸，支持者熱情揮舞旗幟，喊出「總統立委都投3」。（王文吉攝）

賴清德指出，洪慈庸民調領先對手百分之0.1，表示已進入黃金交叉，而且「頭已經過了！」（王文吉攝）

賴清德（左）在車隊出發前，拉起洪慈庸（左）的手高呼「凍蒜」。（王文吉攝）

台中市立委第三選區戰況全國關注，洪慈庸內部民調指領先對手0.1％，民進黨副總統候選人賴清德27日下午受訪表示，慈庸剛開始落後近20％，但她發揮一定不能輸的精神，感動不少鄉親，目前已進入黃金交叉，而且「頭已經過了！」籲鄉親將慈庸送入國會。

賴清德27日下午第三度陪同洪慈庸車隊掃街，他在行前受訪表示，慈庸剛開始落後近20％，但是她秉持守護台灣、建設台中的使命，也發揮一定不能輸的精神，2、3個月來從早忙到晚，積極投入選戰，感動不少鄉親。

賴清德指出，慈庸目前已經領先對手百分之0.1，表示已進入黃金交叉，而且「頭已經過了！」籲父老鄉親在最後兩個禮拜，繼續幫慈庸拉票擴大勝利幅度，1月11日一定要出來投票，蔡英文1票，洪慈庸1票鞏固勝利。

洪慈庸回顧宣布參選至今，一路走來不容易，她說，過去對手擁有整個台中市府的行政資源，我們追趕得很辛苦。這一陣子，整體局勢及本土派陣營的氣勢，都有很明顯的提升。

洪慈庸也說，她的選情已微幅領先對手，但還不是很穩定，未來台灣的局勢，一定會非常辛苦，在最後階段她一定會全力衝刺，希望能在國會取得本土派的對大席次。

(中時 )