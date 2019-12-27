南韓國防部相關人士表示，海軍今天上午舉行「東海領土守護演習」，這是由南韓海軍主導的例行聯合訓練，自8月首次演習後第2次舉行。分析指出，南韓軍方可能考慮韓日關係和緩，而縮短這次演習時間。

南韓聯合新聞通訊社指出，獨島（日本稱竹島）防禦演習從今年起命名為「東海（日本海）領土守護演習」。

南韓軍方表示，因天氣條件不佳，今天沒有出動艦艇，以指揮所模擬方式進行訓練。

上一次演習創下獨島演習規模之最，出動海軍海警艦船10多艘、空軍主力戰機F-15K等10架飛機、「世宗大王」號神盾驅逐艦（7600噸級）等第7機動戰團，以及陸軍特種部隊參演。

相較於上一次演習，這次演習沒有出動艦艇，訓練日數從兩天縮短至一天。分析認為，軍方可能考慮到韓日關係回暖，而做出上述決定。

報導指出，南韓軍方原計畫今年6月進行首次訓練，但顧及可能對韓日關係帶來影響而延後兩個月，南韓政府宣布不再續簽「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）3天後，於8月25日啟動訓練。當時，日本提出強烈抗議，並要求南韓停止在獨島海域進行防禦演習。

(中央社)