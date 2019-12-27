桃園蔡姓男子欠繳土地增值稅，拿地抵稅，讓市府得以重新規畫交通。（行政執行署桃園分署提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園蔡姓男子欠繳土地增值稅，拿地抵稅，讓市府得以重新規畫交通。（行政執行署桃園分署提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園蔡姓男子欠繳土地增值稅，拿地抵稅，讓市府得以重新規畫交通。（行政執行署桃園分署提供／甘嘉雯桃園傳真）

拿地抵稅！桃園蔡姓男子積欠上達千萬的土地增值稅，持有的多筆土地歷年經過5輪法拍，都沒人買，行政執行署桃園分署、市府地方稅務局就其中2筆位在中壢區的土地，以聲明承受方式抵償欠稅3萬1600元給桃園市政府，創下桃園首例。

根據了解，蔡男位於中壢區三座屋段舊社小段207-2、207-12地號等2筆土地，在中壢區民權路新明市場旁道路用地，持分僅有4／87，屬於既成道路部分，剩餘的83／87為桃園市政府所有，用地抵稅讓市府持有該道路產權完整，重新規畫改善交通。

行政執行署指出，蔡男的財稅舊案該執行的都做了，不過不動產法拍沒人買，2年內執行期限屆滿，等於義務人不用還，國家為確保債權可以用底價承受下來，直接將土地過戶收歸國有。

根據了解，桃園市過去不曾有這樣的案例，除了地段大多是畸零地、持分微小，承受後會有管理的風險，同時衍生地價稅；這次是依據2017年的《桃園市政府地方稅務局承受行政執行分署無法拍定不動產作業要點》，原則上以執行屆滿2年前，才會承受。

桃園分署表示，蔡男所有中壢區的路段，除了是既成道路、持分細微，加上市府承受後整塊地權就100％完整，對於後續公部門推動建設、規畫都能更快速且方便，還能解決因預算短缺無法徵收道路用地窘境。

(中時 )