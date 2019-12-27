去年公投的結果顯示，證明非核家園並非全民共識，核能公投推動者黃士修指出，民眾對於核能發電的諸多顧慮仍未消彌，主要是不了解。

黃士修表示，自從蔡英文上台以來，很多核電相關資訊都遭下架，包含核四的 「工程看透透」 「述說龍門」和台電的 「核能月刊」等都被下架和禁止出版，相較於馬政府時期，大眾可以很容易從經濟部和能源局等網站得到所有核能相關的資訊，蔡政府上台後即便是能源轉型的座談會，也只是邀請固定 「反核」團體參加，邀請這些團體參加的目的不是要達成各界異議上的共識，而是在預設「非核家園」的結論下討論如何達到這個目標。

黃士修說，公共溝通需要專家學者們面向群眾，去年的以核養綠公投因為有走入基層，有去了解基層的聲音，發現很多民眾其實並不反核，只是政府在核電方面大打負面形象牌，人民就算不反，也會聞核色變。

資深媒體人蘭萱表示，「非核家園 」是民進黨政府的神主牌之一，因此對核廢料的資訊往往以扭曲或施壓媒體的方式導致無法被擴大報導，對於我國與國際上高低階核廢處理的方式知道的並不多。

蘭萱指出，當核能話題的主導權、話語權掌握在執政黨的少數人手上時，廢核成了政治正確，任何有利於核能的訊息他們是不樂見散播的，除非核能、核廢相關訊息有足夠的管道來傳遞，否則人民不會知道核廢其實是可以被處理的。

(中時 )