台灣IC設計大廠聯發科11月26日於深圳正式發表首款 5G 系統單晶片(SoC)「天璣1000」，以支援雙模(NSA/SA)以及 5G 雙卡雙代的特性，由台積電７奈米製程，驚艷市場，對比行動處理器龍頭美國行動處理器龍頭高通(Qualcomm)12月初發表3款5G處理器，一場5G處理器搶市大戰儼然開打。然而，天璣1000只支援Sub-6，高通則是同時支援Sub-6以及毫米波（mmWave），這也揭露聯發科對5G市場精準布局。

市調機構先是在上個月上調2020年全球手機出貨量，將達到1.9億部，其中5G智慧型手機出貨量提高是推升動力之一。相較於聯發科推出的5G SoC，高通則是推出旗艦手機晶片Snapdragon 865，以及Snapdragon 765、 Snapdragon 765G兩款5G系統單晶片（SoC）， Snapdragon 865需要外掛Snapdragon X55 5G 數據晶片，一度引發市場好奇，高通當初回應表示，5G 初期市場尚不普及，加上未來5G技術有望進一步改良，「S865+X55」就成為最好組合。

據數位時代報導，聯發科讓自家首款5G SoC只支援Sub-6，聯發科技無線通訊事業部總經理李宗霖表示，台灣電信業者競標5G頻段，包括3.5GHz的Sub-6、28GHz的mmWave，依照目前總頻寬以及標金估算，業者願意在前者投標金額是後者的413倍。

相較於高頻的mmWave，雖是5G發展必然走向，但在2020年5G網路建設初期，以Sub-6作為主力，對於電信業者來說非常符合快速、省力的需求。不只是台灣，根據GSA統計，全球56家開始提供5G服務電信商，採用Sub-6、mmWave分別為54家、2家業者。如此一來，聯發科減少研發難度以及時程，就能拉進與高通差距。

不過，聯發科也強調，Sub-6跟mmwave他們都有在做，只是依照目前市場需求選擇先讓誰出台，聯發科預計在明年下半年也會開始量產能支援mmWave的產品。

為了加速推動 5G 的普及，聯發科計畫在 2020 年第二季推出「中高階」天璣 800 晶片，一樣採用SoC、台積電７奈米製程。此外，OPPO在26日正式發表 Reno 3 以及 Reno 3 Pro 手機，分別搭載聯發科「天璣1000L」、高通Snapdragon 765G，外界分析，天璣1000L可能採用效能簡化設計，正式規格仍要等待聯發科發表才能得知。但就聯發科在不同規格陸續推出5G產品，也激起5G處理器競爭的熊熊火焰。

(中時電子報)