三星(Samsung)、華為(Huawei)當前智慧型手機業界出貨前兩強，在 2019 年不約而同發表旗下首款可折疊螢幕手機 Galaxy Fold 以及 Mate X，掀起話題。而他們在可折疊螢幕手機的戰場並未停止於此，在傳出三星在 2020 年 2 月份推出 Galaxy S11(或稱S20)系列的同時發表 Galaxy Fold 2(暫定名稱)後，華為第二代摺疊機也有相關消息曝光了。據傳，新一代的產品可能鎖定在 2020 年 Q3 發表，持續與三星(及其他品牌)在此領域較量。

華為在 2019 年 2 月發表的 Mate X 可折疊螢幕手機，與三星 Galaxy Fold 外觀上很清楚的辨識點，就是 Galaxy Fold 採用螢幕內折的設計，Mate X 則是採用螢幕外折的作法。根據網路爆料，華為第二代摺疊機(暫定名稱 Mate X2)，可能會採用類似 Galaxy Fold 的做法，也就是說採用內折螢幕，但據了解螢幕區域會更為完整(Galaxy Fold內螢幕右上角保留給雙攝影鏡頭，有一缺口)；外螢幕的部分則會小一點(Galaxy Fold內螢幕7.3吋，外螢幕4.6吋)，預計在 2020 年 Q3 亮相(有可能是 IFA 德國柏林消費性電子展 2020 展會)。

華為今年 2 月份發表的 Mate X 可折疊螢幕手機，直到 11 月 15 日才在中國大陸市場開賣，當前仍舊還沒有在其他國家上市。在當時，便有消息指出華為會很快推出 Mate X 升級版。當前在中國大陸販售的 Mate X 採用麒麟 980 處理器以及 Baloon 5000 數據機晶片，而據了解華為可能選在 Mate X 亮相的 MWC (全球行動通訊大會)展會中推出升級版(並非第二代) ─ Mate Xs，預計採用麒麟990晶片(支援5G)，並換上新的徠卡四鏡頭(Mate X採用4000萬畫素鏡頭、800萬畫素鏡頭、1600萬畫素鏡頭再加一顆3D感測鏡頭的四鏡頭組合)，且有可能採用新的可折疊螢幕材質以及鉸練設計。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理 雍海日前在 Mate 30 Pro 台灣發表會中(Mate 30 Pro 已取消在台上市計畫)指出，具備 7.2吋螢幕的華為Mate 20 X 在台灣表現很好，因如華為審慎評估Mate X引進台灣的可能性，但目前官方並沒有公布進一步引進的消息。而在同時，三星已經確認 Galaxy Fold 在 12 月 27 日開放消費者預購，2020 年 1 月 4 日正式上市的資訊，成為了台灣消費者第一款可循正規管道入手的可折疊螢幕手機，別具意義。

(中時電子報)