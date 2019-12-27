選戰倒數14天，國民黨總統候選人韓國瑜選情岌岌可危，慶幸的是，前行政院長劉兆玄此時跳出表態支持韓國瑜，劉的表態無疑是代表知識藍的回流。有媒體指出，只要知識藍、經濟藍這兩關鍵族群願意在關鍵時刻歸隊，韓國瑜就有必勝的契機。

據《上報》報導，國民黨因初選殺得刀刀見骨，導致知識藍和經濟藍不願表態支持韓國瑜。一藍營輔選人士坦言，假如選戰最終走向藍綠對決，這群知識藍和經濟藍是否願意歸隊就將成為韓國瑜能否勝選的重要關鍵，只要這兩族群最後願意表態力挺，韓國瑜定有勝算的機率！

(中時電子報)