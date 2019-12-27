2020是庚子金鼠年，琉璃工房依例推出《靈慧機敏吉祥年》生肖系列，今年新作是五隻機靈活現的老鼠，期盼藉鼠的智慧、熱情與快樂引領大家步步先行，步步歡喜。

琉璃工房自 1987 年成立以來，每年發表琉璃生肖至今已33年，每次推出的作品皆以正向、陽光為設計理念，希望將華人獨有的十二生肖圖騰，適切的反應於當年的生肖形象。

琉璃工房創辦人楊惠姍和張毅，總反復提到的一件事就是，吉祥鼠必須是快樂的！楊惠姍說，期許透過充滿歡樂的琉璃金鼠來傳遞出歡樂的氛圍，舒展當代快速高壓的情緒。不過，這看似簡單的快樂訴求目標，卻幾經周折、易稿，終才讓一群歡顏開心的小金鼠們得以出世。

我們都知道，十二生肖是很東方的，其中每個動物生肖都被賦予了不同的祝福與盼望。為首的金鼠，「領航」的意識濃烈，所以新作系列之一的《有志更明朝》即仿擬了金鼠雄赳赳氣昂昂的姿態，站上巔峰笑看風雲，領先者的自信不言而喻。

《永不倒》與《運來滿滿吉利果》兩個作品是借鏡了鼠來寶的故事，眾所周知民俗裡常認為鼠就是「財神」，因為鼠最能發現穀物，而穀物舊時代代表的就是源源不絕的食物，象徵著富足。《永不倒》手握金幣，頭頂元寶，身被牡丹圖紋，滿滿的富貴圖騰，這個類似不倒翁的設計，左右搖晃，不僅極具觀賞性，還更添趣味。但這個圓滾滾的小金鼠，製作時團隊得精準拿捏好原型的切割、與研磨，並對材質有著深刻的認識和掌握，讓支點準確定位後，才能讓這個可愛的《永不倒》，搖起來，但又永不倒。

張毅與楊惠姍琉璃作品「永不倒」(琉璃工房提供)

張毅與楊惠姍琉璃作品「運來滿滿吉利果」(琉璃工房提供)

在規劃《運來滿滿吉利果》的設計會議上，楊惠姍把「好多好多祝福送給你」的直觀感受放進去。之後，為回應此設計理念的訴求，無論小金鼠手上高舉的果實，或身上佈滿的藤樣，累累的葡萄果實和福祿壽喜財的傳統圖紋，在在都是討喜吉祥的祝福，捕捉小金鼠動態表情的細膩雕塑，尤為亮點。

張毅與楊惠姍琉璃作品「快樂到永遠」(琉璃工房提供)

張毅與楊惠姍琉璃作品「快樂大門開」(琉璃工房提供)

《快樂大門開》和《快樂到永遠》兩個作品，上面的小金鼠都咧著嘴大笑，模樣呆萌又可愛，看著看著就幸福感油然而生。《快樂大門開》喜字樣及門內盈滿的柿子，說的正是喜事連連，特別將柿子滿出了門外，意思是說「喜事連連，豐擁而至，連門都關關不上了。

(中時電子報)