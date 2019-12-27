餐飲油煙一直是國人關注的議題，為了改善油煙問題，環保署署長張子敬今（27）表示，環保署與各縣市環保局依據行政院「空氣污染防制行動方案」，近3年積極輔導餐飲業落實「裝設防制設備、維持正常操作、定期維護保養」，目前已完成1萬285家餐飲業輔導改善，遠超過原定7,000家的目標，目標達成率147％。

環保署擴大連鎖早餐店餐飲油煙輔導改善，今日舉辦「連鎖早餐店油煙防制示範成果發表會」，由張子敬署長與5個連鎖早餐品牌共同簽署油煙防制自主管理宣言，展現改善油煙排放的決心，成果發表會中也表揚A-bao house虎山店、紅橘子延吉店及麥味登蘆洲正和店等3家油煙防制示範店家，希望作為同業效法的對象，一起建立無油煙用餐環境。

成果發表會上也播放「美好的一天，從無油煙早餐開始」宣導影片，呼籲連鎖早餐店可以落實油煙防制自主管理，定期檢視油煙收集處理設備之效能，不僅提供良好用餐環境，也可維護鄰近民眾的生活品質，另外環保署也提醒，別忘了用餐時，養成自備購物袋及餐具的習慣，一起減少塑膠廢棄物產生。

張子敬於發表會致詞時表示，餐飲油煙一直是國人關注的議題，為了改善油煙問題，環保署與各縣市環保局依據行政院「空氣污染防制行動方案」，近3年積極輔導餐飲業落實「裝設防制設備、維持正常操作、定期維護保養」，目前已完成1萬285家餐飲業輔導改善，遠超過原定7,000家的目標，目標達成率147%。

其中，由於我國「連鎖早餐店」體系就有1萬多家店家，雖然早餐店規模較小，但因鄰近住宅區，其油煙排放也受到國人關注，今年環保署特別擴大輔導100家早餐店在油煙防制所面臨的問題，輔導過程搭配專家學者現勘及實際檢測方式進行，讓業者了解自家油煙收集處理情形，並由專家直接針對防制設備提供技術性建議，以找出問題進行改善。

調查結果發現，早餐店主要的問題是防制設備沒有落實定期維護保養，對於防制設備的狀況也不了解，因此環保署也將早餐店油煙防制常見的問題進行整合，並納入各縣市環保局的輔導做法，建立早餐店油煙防制技術指引，提供環保局及店家參考，期許由政府輔導搭配連鎖品牌制定油煙自主管理制度，共同改善油煙排放。

環保署空保處處長蔡孟裕報告時說明，這次辦理連鎖早餐店油煙防制示範店家評比，分別就連鎖早餐店品牌自主管理制度、油煙防制設備成效、維護保養落實情形及民眾觀感等資訊進行評分，評比結果有12家早餐店入圍，其中3家早餐店獲得油煙防制示範店家殊榮，這些店家落實油煙收集、處理的方式，可作為同業的楷模。發表會現場也設置防制成果展示區，解說人員透過3D模擬方式讓與會者了解油煙收集處理的重要，並將防制設備實體帶到現場供連鎖早餐店家參觀，藉由油煙處理原理及成效說明，提升大家油煙防制的知識，進而妥善處理油煙。

環保署呼籲，許多連鎖早餐品牌已經建立自主管理的制度，同時也有店家持續提出自主管理的精進做法，期許透過連鎖早餐品牌影響力，促使各分店皆能依循相關規範進行改善，由政府與業者齊心合作，共同維護民眾良好的生活環境。

(工商 )