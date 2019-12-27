由恐怖片知名導演法蘭克卡方執導的恐怖電影《惡靈20》，攜新生代演員羅根米勒、克莉絲汀弗洛賽斯一同帶領觀眾進入一座陰森的叢林。《惡靈20》講述在一片碧海藍天裡的小島發生的恐怖事件，詭譎氣氛讓人分不清楚到底是外星人入侵，還是邪靈在作祟，猶如恐怖版本的《藍色珊瑚礁》。

男主角羅根米勒已經27歲，但演出屁孩高中生的叛逆面貌卻是毫無違和感，像是《殭屍教戰守則》的壞嘴童子軍和《親愛的初戀》的高中生，都展現了他扮演青少年很有一套的演技，因此導演法蘭克卡方覺得羅根米勒是主角的不二人選。羅根米勒也說：「導演太會製造恐怖的氣氛了，我有很多害怕的情緒都不是演出來的。」

羅根米勒（右）、克麗斯汀弗洛塞斯。（華映提供）

女主角由現年23歲的克莉絲汀弗洛賽斯飾演，近期以愛情電影《魯妹席艾拉》中飾演校園的風雲人物而打開知名度，《惡靈20》是她首部恐怖電影，她說：「來到了一個這麼美麗的小島，卻是拍攝恐怖片，讓我一刻都放鬆不了。」

《惡靈20》劇情敘述屁孩高中生托比〈羅根米勒 飾〉為了走出父親意外死亡的陰影，來到馬來西亞的小島進行潛能開發課程，獨自一人被放上了一座孤島，遇到從小在島上長大的神秘少女瑪德琳〈克莉絲汀弗洛賽斯 飾〉，瑪德琳更警告他到了晚上不能隨意走動，因為她的媽媽很可怕…。果然到了夜晚，托比隱約發現一雙恐怖的眼睛在暗處直盯著他，島上似乎還有人類以外的「東西」伺機而動，到底是外星人入侵還是邪靈在作祟？越想逃離似乎就更深陷恐怖之中。電影2020年1月10日在台上映。

(中時 )