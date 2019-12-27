國民黨總統候選人韓國瑜今（27日）上午前往HTC參訪，會後媒體聯訪，韓受訪結束離開之際，三立電視台記者繼續詢問關於韓妻李佳芬的事情，韓突然回頭嗆聲：「你叫林崑海（三立集團董事長）把名字改一下，改一個字就好，我就接受採訪。」韓粉樂不可支，邀大家集思廣益為三立想新名。

三立記者在韓國瑜準備離開時，突然發問「佳芬姊心裡還有疙瘩嗎？」韓立刻轉頭回嗆：「你是三立啊？你跟林崑海講，你們改一個字、名字，我就接受你們採訪，好不好？把三立改了，再來我們這邊採訪！」

此事引熱議，韓粉與藍營支持者拍手叫好，支持者更在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「大家來幫三立集思廣益，看改什麼名比較好？三小？泣？1450立？」文章一出，迅速獲得破200則留言。

網友紛紛回應：「改中立電視台吧！雖然他們做不到」、「三小，很適合」、「綠立」、「動物園集散地」、「蛤蜊電視台」、「改英文台」、「這記者真的是來亂的」、「跪菜台」、「三粒就可以了（蘋果、芒果、火龍果）」。

「國政配」參訪HTC宏達電 王雪紅夫婦全程陪同

(中時電子報)