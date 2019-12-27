時代力量立委鄭秀玲今(27)日與多名大學教師前往教育部陳情，期盼能落實校園自主，並且產生民主的經費監督機制，主張儘速修改〈國立大學校院校務基金設置條例〉，並增設經費稽核委員會，讓大學校務基金能受到合理的監督。

鄭秀玲呼籲立法院黨團，在12月30日以前協商達成共識，讓這一項修法提案務必在12月31日，也就是本會期最後1日完成三讀立法，以完善監督機制。

鄭秀玲認為，立法院應儘速修改〈國立大學校院校務基金設置條例〉，校務基金管理委員會與校務基金經費稽核委員會，也需要納入學生代表。

台大教授王立昇表示，他過去曾過台大經費稽核委員，以經驗來說，教授擔任委員工作兢兢業業，職責不應被污名化成為是打擊校長，大學確實有必要設立經費稽核委員會，他因此呼籲公立大學校長，拿出校長的高度，坦然面對此這一項修法議題，並且要設立經費稽核委員會，才能防弊興利，使國立大學經費運用能步上軌道。

國立大學校院協會全體理、監事則透過聲明回應，針對近來擬修正「國立大學校院校務基金設置條例」，恢復已於2015年廢止之經費稽核委員會之倡議，該會鑑於所有國立大學皆已設置完整的校務基金監察主計系統執行管控，基於維護大學獨立自主、確保校務發展正常運作，重申 11 月 6 日敬致教育文化委員會諸位委員之聲明，主張不宜貿然修法。

教育部則回應，有關〈國立大學校院校務基金設置條例〉第5條及第7條修法案，經過今年11月27日立法院教文會審議完畢，並於12月17日進行朝野協商，教育部尊重立法院審議結果，並將配合辦理。

(旺報 )