杏一(4175)下午舉行法說會，進入第4季旺季，再加上歲末周年慶活動，法人預期今年度EPS有機會創歷史新高。展望明年度，智慧物流中心第2季啟用，新物流倉將可優化產品配送模式，達成提升出貨效率，明年營收可望維持雙位數成長。

杏一透過每年規劃門市家數增加10%，並積極引進海外優質醫療照護商品，與自有品牌開發，提升毛利率表現，前11月營收已達47.49億元。法人推估，杏一今年EPS將落在4.79元左右，若以過去股利配發利約7~8成左右，預期2019年的股利有機會發放3.4~3.8元。

杏一門市部分現在台灣區有250家，包含醫材223家及健保藥局27家，大陸區有16家，另外，杏一商場有21座，杏一透過每年規劃門市家數增加10%，明年將會持續拓展店面。杏一已具有經濟規模，毛利率約在31%左右，高於一般業者，在人口老化趨勢，及進一步跨足電商與新建物流倉儲，整體營運綜效可望再提升。

杏一為擴展居家照護商機，杏一跳脫傳統醫療用品通路思維，佈局於新零售服務，推出線下實體門市與線上網路會員社群整合，會員可透過服務完整紀錄商品保固與購物資訊，以結合物聯網科技提供更為便捷與精準居家照護服務，此舉可有效接觸年輕族群消費者並提升客戶黏著度。杏一去年導入[email protected]服務，目前LINE好友總人數達40萬7714人，LINE會員綁定人數達36萬5438人。

(時報資訊)