75歲老先生因右上肺有肺腺癌，經切除後追蹤發現左上肺又長出1顆1．1公分毛玻璃樣結節，台中榮總建議患者施行影像導引之氬氦刀腫瘤冷凍治療，經「雷射標線定位」讓醫師快速精準，將冷凍探針放置腫瘤中心，避開重要血管、利於治療，2年半無復發現象；發明榮獲第15屆國家新創獎「臨床新創獎」獎項。

台中榮總放射線部醫師劉明承表示，在外科手術之前，針對微小之毛玻璃樣結節，運用電腦斷層導引定位技術，採微小探針將甲基藍或是碘氰綠之不同染劑，施打於結節週遭，手術更精確，取代以往大範圍的切除區域，可使用於較小楔狀切除術或肺葉切除，不易傷害到周遭正常肺部組織。

劉明承說，影像導引之氬氦刀腫瘤冷凍治療（cryoablation），經電腦斷層導引，將冷凍探針透過皮膚層插到腫瘤組織之中；冷凍探針在針尖會形成1層圓型的超低溫範圍，當溫度低於–20℃，即可造成細胞壞死，且冷凍治療侵入性極小、無痛，並可保留肺功能等好處。

為提升穿刺準確性，放射師團隊發明雷射標線結合角度顯示裝置，提供醫師穿刺參考，雷射標線將進針的角度投射針上，醫師循標線進行穿刺，減少人為誤差及提升穿刺的準確度與安全性，降低穿刺過程誤扎血管或鄰近危及器官風險，減少病人輻射劑量、提升醫療品質。

(中時 )