國民黨總統候選人韓國瑜台中競選辦公室表示，「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，目標是50萬人到場挺韓，營造勝選氣勢。（盧金足攝）

警方為交管提出因應措施，於集會活動地點周邊各重要路口加強疏導，「管車不管人」，確保住戶及商家通行權益，交管時間從中午12至晚上10時。（盧金足攝）

國民黨總統候選人韓國瑜可能是選前在中台灣最後一天造勢活動「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，29日將在台中市登場，台中市韓辦表示，目標是50萬人到場挺韓，台中市警察局第六分局27日指出，為維護現場交通秩序與安全，規畫警力於集會活動地點周邊各重要路口加強疏導，「管車不管人」，確保住戶及商家通行權益，交通管制時段為29日中午12至晚上10時，採漸進式逐步彈性擴大管制，適時啟動交通快打措施，維持交通順暢。

「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，本周日下午6點在台中市市政路與黎明路，占地8公頃的重畫區土地舉行，目前場地已開始展開會場布置。

由於市集從當天下午開始，來自全台各地的韓粉有的一早就會到現場卡位，台中市警方對周遭的交通提早做出因應。

警察局第六分局表示，29日在西屯區市政路與黎明路二段空地舉辦的集會活動，為維護現場交通秩序與安全，啟動交通快打措施，管制時段為29日中午12至晚上10時，管制範圍：北起市政路西往東慢車道(含)以南；東至黎明路(含)以西；南沿市政南一路(不含)以北；西迄龍德路(含)以東。

管制方式採造勢活動範圍內的道路，視狀況作必要彈性管制車輛通行，採取「管車、不管人」方式，確保住戶及商家通行權益。

警方說，為避免車流交織，環中路南北雙向機車禁止左右轉市政路快車道、龍門路及朝貴路北往南方向機車禁止左轉市政路快車道，請用路人提前路口改道。

台中市警六分局指出，當日活動將採以影響民眾最小方式疏導管制方式來執行，並針對周邊路口製作交通改道及遊覽車行駛路線指引卡，由執勤員警當日發送用路人相關改道資訊，另已協調中市公共運輸處通知行經管制區域內各路線公車業者配合改道行駛。

警方呼籲參加民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，若自行開車或搭乘遊覽車行駛台74線中彰快速道路，建議北往南方向提前下朝馬路匝道，南往北方向提前下五權西路匝道，避免交通壅塞或停車不便。

用路人當天行經該造勢路段範圍時，注意行車安全，並隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，警方同時籲請民眾遵從現場員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

(中時 )