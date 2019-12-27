中國南方航空將自2020年1月1日起正式退出天合聯盟。退盟後南航通過雙邊合作方式與法荷航、達美航、大韓航等天合聯盟夥伴繼續保持原有代碼共用合作同時。

此外，南航正式啟用「南航優享CZPriority」服務品牌，取代「天合優享SkyPriority」，確保南航金、銀卡會員以及以上天合聯盟合作夥伴Elite／ Elite Plus會員搭乘南航航班時享受的權益不變，包括優先值機、優先行李、優先登機等。

除天合聯盟合作夥伴，南航已加快擴大全球「朋友圈」，與 美航、英航、芬蘭航、阿酋、卡達、澳航、日航等開展雙邊代碼共用合作，網路通達世界各地，旅客可通過南航及其合作夥伴往返全球各主要城市。

南航退出天合聯盟（SKY TEAM）後台灣旅客權益將不受影響，後續多家天合聯盟成員繼續保持代碼共用合作，讓南航常客里程獎勵計劃「明珠俱樂部」會員繼續享有里程累積、兌換及精英會員服務權益。同時，通過新增更多合作夥伴，還為南方航空金銀卡旅客增加更多元的出行優享服務。

南航所構建的航空業新型國際合作關係將為廣大旅客提供更多的選擇、更便捷的出行。該航指出，顧客至上，用心做好旅客服務，這正是我們構建新型國際合作關係的初心和使命。

近年來，南方航空大力推進國際化發展，擴展全球網路、銜接國際標準、構建夥伴關係，讓公司國際化品牌形象和服務能力大幅提升。

南航目前兩岸直飛18條航線，包括廣州、上海、深圳、武漢、長沙、桂林、貴陽、鄭州、南寧、長春、哈爾濱、瀋陽、大連、汕頭、義烏、張家界、烏魯木齊及高雄-武漢等，飛往兩岸航班每週達到80多班。除此之外南航在新加坡、紐約等地設有69個國外營業部。

公司每天有3000多個航班飛至全球40多個國家和地區、224個目的地，形成了以歐洲、大洋洲兩個扇形為核心，以東南亞、南亞、東亞為腹地，全面輻射北美、中東、非洲的航線網路。未來，還將圍繞公司發展規劃，秉持以市場和旅客為導向的宗旨，與廣大合作夥伴建立互惠互利的新型合作關係，為旅客創造更大價值。

(工商 )