由長庚醫療財團法人投資9億元的「桃園長庚轉運站BOT案」，今（27日）舉行開工動土典禮，預計2022年底前完工啟用，將設置室內停車場、機場捷運連通道及會展中心等設施，未來將成為龜山林口地區長途國道客運、市區公車及機場捷運等轉乘中樞，改善交通壅塞問題。

該案包括興建期3年及營運期32年，許可年限共計35年，已於今年5月正式簽約，轉運站面積2,143坪，轉運站主體為地上5層、地下1層之建築，設置650席汽車停車位及1,200席機車停車位，同時也規劃設置19席大客車月台，未來將進駐38條公車路線在此轉運。

桃園長庚轉運站亦增設前往長庚醫院與機場捷運A8長庚醫院站的地下連通道，友善便利的無障礙空間將大幅提升民眾通行的安全性與舒適性。

桃園長庚轉運站除了設置休息、候車空間及餐飲便利商店等設施以外，長庚醫院作為亞洲地區的醫學重鎮，也規劃一座國際級的會展中心，提供桃園未來舉辦國際性研討會或展覽等活動租借場地，轉運站內並回饋桃園市政府市府605坪公益空間。

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