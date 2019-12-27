寶媽27日在臉書寫下震撼彈！這次健康報告檢驗出初期肺腺癌，她說今年11月底開始體檢，發現了肺部有一顆非常小的腫瘤，「那時醫生安慰我別擔心，玩完再回來開刀。」這次的平安夜她選擇住院，隔天一大早動手術，術後更是出現後遺症，「就是嘔吐和恐慌，好在第三天出院就回家休養。」這已經不是寶媽第一次檢查出癌症，在2004年因為體檢發現甲狀腺癌，2016年又發現在淋巴结上有了二顆腫瘤再次開刀切除。

以下摘自她臉書心情貼文：

2004年因為體檢早期發現甲狀腺癌，切除之後，需要每三個月定期抽血和六個月照超音波，2016年又發現在淋巴结上有了二顆，醫生決定再次開刀切除，2019年11月底我又因為體檢，發現了肺部又有了一顆非常小的腫瘤，因為醫生安慰我別擔心，你玩完再回來開刀，所以我選在平安夜住院。因為可以保我平安。

聖誕節那天一早開刀，辛苦了術後出現的嘔吐和恐慌，術後第三天我出院回家休養了！

檢驗報告出爐……我是最早期的肺腺癌

想告訴大家體檢的重要性，也想拜託我們政府，台灣的空污嚴重到近年來得到肺癌的非常多。

最後要叮嚀大家，體檢真的非常重要，更要感恩我們台灣的健保制度，讓身為台灣人可以安心的醫病。

最後歡迎各界健檢中心、癌症中心，生病的人所需要的心裡建設，我願意以領有三大重大疾病卡的過來人跟大家分享。

最後請所有愛我的人別擔心，我回家了，祝福所有的人健康。

(中時 )