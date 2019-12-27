台北市長柯文哲遭媽媽爆料是綠底，會把總統票投給蔡英文總統，柯27日雖然說還要考慮，但身上穿著的外套有2號，讓外界聯想是否挺國民黨總統候選人韓國瑜，柯文哲回說，想太多了，外套是新竹空軍聯隊編號。

有人分析柯文哲支持總統候選人的動向，可能會是選戰關鍵，由於柯至今都未表態，離投票日愈來愈近，也讓外界相當好奇，柯今早面對票要投誰時說還在考慮。

今午民眾黨啟動「南北眾貫線」車隊掃街，柯文哲身上的外套有一個「2號」，引起聯想是否是挺韓，柯說，這想太多了，3年前去新竹空軍基地幻象戰機聯隊的衣服，剛好是部隊的編號。

柯文哲表示，相信未來10幾天都會被問到這個問題，基於對北市的責任，事實上，1天只有24小時，每天早上7點半開會，整個市政還在推動，選舉很花時間，跑去選舉的話，總統大選要做很多準備。

柯說，因為他沒有去選，坦白講不管是知識藍綠或經濟藍綠，「草包和菜包」還是讓人家很頭痛，他為了政黨票所以會去投票，否則可能不會去投票。

至於柯文哲花東後援會長在臉書發文挺韓，柯說，因為黨內沒有形成共識總統大選要支持誰，到目前為止是讓每個人自己去決定，他還笑稱：「連我們家都搞不定了」。

(中時 )