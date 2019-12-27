鄭宏輝（中）今天舉辦新竹市各姓宗親後援會成立大會，希望支持者集中選票，不能讓國民黨漁翁得利。（陳育賢攝）

鄭宏輝（中）昨晚舉辦「你是在哈囉之夜─鄭宏輝青年後援會」成立大會，爭取年輕人認同。（陳育賢攝）

鄭宏輝（中）昨晚舉辦「你是在哈囉之夜─鄭宏輝青年後援會」成立大會，爭取年輕人認同。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝全力爭取各姓宗親與年輕人選票！鄭宏輝昨晚先舉辦「你是在哈囉之夜─鄭宏輝青年後援會」成立大會，爭取年輕人認同，今天再舉行新竹市各姓宗親後援會成立大會，希望支持者集中選票，不能讓國民黨漁翁得利。

選戰進入關鍵倒數，新竹市關鍵1席立委選舉熱度逐漸升溫，鄭宏輝長期耕耘地方，在新竹市有相當高的好人氣，今天新竹市各姓宗親團體代表都到場支持，他們表示要為新竹市關鍵1席立委候選人鄭宏輝集中選票。

鄭宏輝表示，感謝一路走來有鄉親的支持。他提出很多建設新竹的政見，包括交通與科技發展政策，除了要打造兒童城市外，也要照顧長輩，不管是醫療、生活補助等，要給市民最好的照顧。未來進入國會後，他將和蔡英文總統一起守護台灣，和林智堅一起建設新竹，為新竹市全力以赴。

鄭宏輝說，選戰進入最後15天，開始受到對手惡意抹黑栽贓，他從事政治工作20多年來，一向光明磊落，為公共建設努力。而這次選舉也關乎台灣的未來，呼籲大家要集中選票，守護台灣，守護民主，投給真正會做事的人，不要讓國民黨漁翁得利。

另，為爭取年輕選民認同，昨晚的哈囉之夜由民進黨發言人建康男孩陳建名、劉康彥主持「建康來了」脫口秀，挖出「新竹隊鐵三角」鄭宏輝、柯建銘、林智堅3人從政心路歷程，更辛辣提問柯建銘對「喬王」外號的看法，讓柯建銘話匣大開，拉近與台下年輕人的距離。

柯建銘認為，喬王並無負面意涵，他說，喬就是「使曲變直」，要整合溝通協調，也是1種攻防，在立院所有法案都需要協商整合，因為政治是眾人之事，不是誰說了算，從政的人要有使命感、理想性以及永遠不滅的熱情3項特質，才能堅持為眾人服務，喬王其實是1種榮耀。

林智堅認為，做政治的人真的要有點浪漫，因為忙的常是別人的事，他感謝柯建銘對他的提攜，柯對政治的熱情常讓他感動，而鄭宏輝也繼承了柯的特質，能夠協調整合，過去鄭宏輝在議會要嘛不說，不然說了就很精準，讓對方啞口無言，他的好人緣、專業，以及對建設的熟悉，讓他有協調攻防的能力，過去他幫助協調很多市政問題。

他也認為，新竹市沒有分票的本錢，這次選戰非常膠著，希望年輕人呼朋引伴，全力支持鄭宏輝。

會長陳宥達表示，新竹市的青年是影響這次選戰的關鍵，在新竹，台派的票源會受時代力量瓜分，但只要集中選票，台灣就會贏。

陳宥達並以3大理由支持鄭宏輝，第1他做政治20年，面對立法上的討論折衝，他有能力協調出對台有力的法案，也能向中央爭取預算。第2，鄭宏輝是在地人，有能力提出具體、在地化、不空泛的政策牛肉。第3，為了不讓保守親中勢力擴張，能夠打敗國民黨鄭正鈐的就只有鄭宏輝了，呼籲喜歡自由愛台的年輕人，支持鄭宏輝、蔡英文。

(中時 )