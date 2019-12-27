備受高度爭議的《反滲透法》今在立法院舉行朝野協商，民進黨團、國民黨團、親民黨團、時代力量黨團，要13部會到場商討。

民進黨團總召柯建銘表示，不同版本若併案逕付審查。若併案處理，黃國昌可逐條審查，質疑黃國昌，並沒有任何特權來阻止。

關於國民黨曾銘宗總召所述，民進黨團完全承認。整個過程中，5月31號民進黨團提案，到7月4號國安五法通過，有關《中共代理人法》部分如何處理一直都要協商，但沒有共識。為何沒有行政院版本？柯建銘解釋，民進黨團有主動提案權，不是每個版本都要有行政院版。很多部分誰提案不重要，國安五法有一定的罰則。

關於時力活國昌主張覆議，柯建銘回嗆，那就去覆議嘛！國民黨9月開議就占領主席台，反對中共代理人法。這大家都知道。國民黨對於中國這種法案都杯葛。10月29日總質詢結束。隔天國民黨中常會結束，就表示關閉朝野協商，要付委協商。

所以要覆議，內政2位召委林為洲、李俊俋也處理很久。民進黨既然是國會多數政黨。就要有完全負責的時候。要協商的時候都沒有協商，國民黨反對《中共代理人法》，難道國民黨就是中共代理人？11月29日逕付二讀。12月31日院會表決。所以《中共代理人法》爭議太大，民進黨才提出《反滲透法》。

國民黨曾銘宗則表示，民進黨團想充分討論《中共代理人法》，民進黨想過的法，哪一個過不去？柯建銘曾說民進黨內部有不同意見。蔡英文總統在政見發表會說，反滲透法在立院有足夠時間、充分空間討論。

國民黨重申，要防大陸滲透。國民黨全力支持。但現在國安不足的地方，應有更充分討論空間，民進黨急甚麼？剩下沒幾天，關係到國家安全，為何不多辦幾場公聽會？近半年只開了一場，國民黨也提出《反併吞法》，為何民進黨不敢併案朝野協商？

《反滲透法》12條沒有主管機關，沒有救濟管道，你要涉案民眾怎麼辦？民進黨眼中只有選票啦！三級三審？好笑啦！檢察官起訴一審判有罪就有7成，另外3成怎麼辦？陷入長期的纏訟啦。

親民黨團李總召主張，《反滲透法》，事關國家安全，應延至下一個會期再審查。他也回應柯建銘總召，民進黨團當然可以提，公投法、一例一休都是民進黨團提的，造成的社會衝擊，可想而知啦！利用國會優勢強行過的法案，一定會造成社會暴衝。這是負責任的立法嗎？民進黨說要充分討論，舉辦的公聽會只有1場，反服貿辦了16場。

他再次重申要提醒民進黨，現在設了一個「準戒嚴條例」，難道民進黨，有急到這個樣子嗎？

時代力量黃國昌主張，一開始就在考量台灣的國家安全法條不足，所以提出時力的版本。希望大家坐下來討論出完整版本。若未有共識，希望能遵循往例，由各黨團提出各自版本。交付委員會。分別表決。不希望到31號表決，只有一個版本。黃國昌強調，法條規範內容過去討論非常多，應該要逐條討論。立法院長則裁示，盼待各黨團31號逐條審查交院會表決。

(中時電子報)