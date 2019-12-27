眼尖的球迷或許發現，儘管張容軒被報在九太科技18人開季名單之中，卻在本季前6戰都未被登錄(也都幾乎沒到場)，其實他因為就讀博士班，本季已不太可能上場比賽，呈現「半」退休狀態，九太也打算下半季找尋合適時間點，替他舉辦正式的退役賽。

身為國內少數拿過HBL(新榮高中)、UBA(台灣師大)與SBL(台灣啤酒)等聯賽冠軍「大滿貫」球員，張容軒在SBL待過台銀、金酒、台灣大、富邦及台啤等隊，也曾3次入選年度第一隊、2次獲頒年度進步獎，籃球生涯也算相當輝煌。

「其實我上季就跟球隊提過，自己將因念博士班緣故，比較無法兼顧球員訓練與比賽，感謝球團願意體諒我，還把我繼續留在隊上，」張容軒說，「但以我目前的體能狀態來說，實在不太可能重回場上拚戰，卻會盡量到場替隊友加油。」

不只準備拿下博士學位，張容軒目前也有專任教練資格，且通過教師檢定，等於早已鋪好自己退休以後的出路，「真心感謝九太願意讓我留下來，用另外一種方式幫助球隊，至於退役賽，我沒想太多，假如有的話，我真的感到很光榮。」

九太總教練劉嘉發表示，很感謝張容軒對於國內籃球的貢獻，接下來也希望他能在本季用不同方式與角色幫助球隊成長，「我知道我們球團打算找時間幫容軒舉辦退役賽，讓他可以光榮離開這個舞台，屆時我們會好好感謝他的貢獻。」

(中時 )