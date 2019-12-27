美中貿易局勢樂觀，周五東證一部指數收漲0.11%，為1733.18點。日經225指數收跌0.36%，為23,837.72點，約一半跌幅都因重量級權值股迅銷下挫2%所致。日經指數雖然收黑，但仍可望創下兩年來最大單季漲幅。

投資人看好美中兩國明年初簽署首階段貿易協議，景氣股吸引買盤追捧，船運股收漲1.4%，在東證33大類股中表現最佳；銀行股漲0.9%。新創股亦相對強勢，東證創業板Mothers指數漲0.7%，JASDAQ指數漲0.6%。

(時報資訊)