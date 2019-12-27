《日股》美中貿易局勢樂觀，東證指數收漲0.11％ 15:572019/12/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中貿易局勢樂觀，周五東證一部指數收漲0.11%，為1733.18點。日經225指數收跌0.36%，為23,837.72點，約一半跌幅都因重量級權值股迅銷下挫2%所致。日經指數雖然收黑，但仍可望創下兩年來最大單季漲幅。 投資人看好美中兩國明年初簽署首階段貿易協議，景氣股吸引買盤追捧，船運股收漲1.4%，在東證33大類股中表現最佳；銀行股漲0.9%。新創股亦相對強勢，東證創業板Mothers指數漲0.7%，JASDAQ指數漲0.6%。 (時報資訊) #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 董雲裳：美中急需解決科技脫鉤 04:092019/12/26 話題觀察 《半導體》家登現增價110元，股價170元高高在上 13:242019/12/26 財經 新加坡11月工業生產意外衰退 14:412019/12/26 財經 《電子零件》惠州廠火警，華通：財業務無大礙 17:052019/12/26 財經 肉包子打狗 壽險前11月花1,838億買匯率避險 20:292019/12/26 財經 大陸服務貿易進入上升期 04:092019/12/27 論壇廣場 川習再相會 小英還無感？ 04:102019/12/27 時論廣場 陸11月工業企業利潤增速由負轉正 年增5.4％ 11:082019/12/27 財經 中國11月工業企業利潤升5.4％ 8個月新高 11:082019/12/27 財經 人民幣中間價貶78點 11:082019/12/27 財經 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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