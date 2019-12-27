台灣證券交易所將於12月31日召開有價證券上市審議委員會會議，審議州巧科技(3543)申請股票上市案。

該公司位於新竹縣湖口鄉新竹工業區，實收資本額7.94億元，主要產品有：光電電子零組件、模具及精密儀器等製造加工買賣業務，2018年稅前盈餘1.23億元，每股盈餘0.8元；今年前3季稅前盈餘1.52億元，每股盈餘0.94元。

(時報資訊)

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