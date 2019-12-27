《證交所》州巧科技12月31日上市審議 15:572019/12/27 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所將於12月31日召開有價證券上市審議委員會會議，審議州巧科技(3543)申請股票上市案。 該公司位於新竹縣湖口鄉新竹工業區，實收資本額7.94億元，主要產品有：光電電子零組件、模具及精密儀器等製造加工買賣業務，2018年稅前盈餘1.23億元，每股盈餘0.8元；今年前3季稅前盈餘1.52億元，每股盈餘0.94元。 (時報資訊) #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美貿易協議助攻 美股漲勢可望延續至2020年 08:432019/12/23 財經 群益證券看本周指數區間11,870-12,130點 08:582019/12/23 財經 美股再創歷史高 台股站回萬二關卡 09:532019/12/23 財經 《店頭市場》明達醫、東捷資訊本周上櫃掛牌 16:142019/12/23 財經 聖誕節即將到來 台指期預期高檔整理 17:292019/12/23 財經 中碳12月加速生產 彌補11月歲休產能 17:512019/12/23 財經 頂新三重舊廠通過都市計畫變更 將送內政部審議 19:582019/12/23 生活 韓12月前20日出口額年減2％ 一年來最小跌幅 23:532019/12/23 財經 《半導體》環球晶在台投資百億，2021年貢獻營收 13:242019/12/24 財經 「皇帝的多寶格」特展 故宮祭出619件精巧珍玩 20:082019/12/24 生活 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 同欣電擬吃下勝麗RW部門 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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