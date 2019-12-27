台中市政府日前以改善空污為名，廢止台中火力發電廠2機組的許可證，環保署長張子敬今（27）出席活動時表示，針對空污、減碳議題，國家訂有改善目標，這非單一區域問題，大家應有耐心一步步改善，不應強求短時間達標。

台中市政府日前召開低碳城市推動委員會，台中市長盧秀燕宣布，台中火力發電廠生煤使用量在2次限期改善後，複查仍繼續超量用煤，違規情節重大，決定祭出重罰，廢止第2及第3號機組許可證，且苗栗、竹縣、彰化、南投、雲林與嘉縣等6縣市都聲援支持。；而台電也回應，許可證遭廢止後，對於明年夏季供電恐吃緊，引起外界擔心。

張子敬今天出席環保署「連鎖早餐店油煙防制示範成果發表會」記者會時透露，環保署日前內部也開過會議，其中中部地方支持中火應該要減量，但南部卻跳出來不滿指出為何要南電北送、堅持南部也要減量，由此可看來，改善空氣品質是整個國家的問題，並非單一區域的問題，大家應有耐心從整體的角度思考。

張子敬指出，國家訂有減碳的目標，應一步步去改善，不應短期間就要求要達標，否則最後可能會推不下去，而且依照以往台電調度會先從好用、便宜的能源先用，現在中火2張許可證遭撤，會跟台電要求、希望還是盡量能維持在比較乾淨的情況下去發電，像是讓燃煤廠盡量備用、燃氣廠還有容量的情況就優先燃氣，如果有再生能源，就優先用再生能源。

(工商 )