「中壢區中興巷都更案」是桃園市政府首件主導都市更新案，2018年1月與昇陽建設簽訂合作契約，今（27日）舉行開工典禮。

中壢區中興巷都市更新基地位於中壢國小北側，原有中壢警察宿舍坐落其上，因宿舍老舊傾頹、住戶陸續搬離，土地閒置。基地因位屬商業區且步行至興建中的機場捷運線老街溪站只需要7分鐘，加上生活機能良好、土地權屬單純，極具投資開發潛力，藉由桃園市政府主導推動都更，並取得社會住宅及地方所需的公益設施，讓中壢區中興巷都市更新案成為桃園公辦都更的示範案例。

該案投資金額約14億元，規劃兩棟地上20層、地下3層建築物，總樓地板面積9,057坪，全案預計2022年6月完工，桃園政市府可取得94戶社會住宅單元、及總計728坪的公益設施。其中公益設施項目包含派出所、市民活動中心及樂齡學習中心，而94戶社會住宅未來將優先提供警消人員居住。

桃園市政府陸續已著手辦理多件公辦都更案，已成功評選到實施者的桃園區東門停車場公辦都更案，也在明年即將動工，目前還有龜山區建國一村及桃園區復興路公辦都更案也正在公開徵求實施者中，預期吸引民間投資額將達15億，期望帶動舊市區更新發展復甦。

(工商 )