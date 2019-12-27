國民黨台南市議員王家貞、蔡淑惠、盧昆福、許至椿27日舉行記者會，指台南市長黃偉哲將在平實營區替蔡英文總統舉辦一場全台最大的造勢活動，但民間卻盛傳全市里長都被要求積極動員民眾參加造勢，批評黃以市長之尊指揮市府動員，完全不顧行政中立。台南英德競選總部則回應指「不實指控」，並要求盡快提出證據，否則就是變相抹黑。

王家貞表示，現在距離明年1月11日投票日短短不到15天，候選人的造勢活動都在如火如荼、緊鑼密鼓地進行。黃偉哲將於1月5日在平實營區為蔡英文總統舉辦一場全台最大造勢活動，並誇口宣稱將以號召10萬人為目標，還要贏得73％以上的得票率，贏得2020總統連任、立委全壘打，展現「台南第一」的氣勢。

不過，根據民間許多管道的消息來源，指全台南各區里長被要求積極動員民眾參加造勢活動，這種強勢介入，以市長之尊指揮市府動員，完全不顧行政中立乃是民主的基本ABC，讓選民也看不下去傳到民代耳中。市長口口聲聲掛保證行政要中立，在此國民黨團向各區里長呼籲，如果無法接受這種不合理的要求，可向國民黨議員陳情檢舉。

盧崑福也表示，黃市長放話造勢活動以10萬人為目，是否要求市府各處室進行動員？民政局下有各區長，區長領的是公家市民的薪水，卻去動員里長幫民進黨輔選，做民進黨的事，這樣對嗎？公平嗎？是不是應該將這個月的薪水吐出來，還給公庫、還給市民呢？看看國民黨執政的新北市長侯友宜要求行政中立的風範，民進黨不汗顏嗎？

蔡淑惠也強調，請黃市長別忘了去年是全國得票率最低的一位市長，為什麼呢？是不是與賴清德的輔選及房屋稅有關呢？是不是該去想想民進黨內的同志是否有真的支持你呢？蔡淑惠也向黃偉哲喊話說，黃市長在任內，府會關係和睦，不要破壞了這種良好友善的關係，受全體議員的監督，才是真正的為民謀福，因此她呼籲黃市長行政要中立，賴清德根本不需要你的輔選以提高得票率，反而應該讓全台南市民用選票懲罰賴的暴政。

許至椿表示，個人的情義相挺是合理的，但有國中校長在公開場合為民進黨公然拉票，說台南民進黨六席立委要全壘打、總統要當選，並且在國會席次要過半，如此這般的行政不中立，是極為不恰當的行為，配做教育界的領袖嗎？此外，為了民進黨的造勢活動，市府各局處室運用豐富的資源，公開拉票，施以動員壓力，以符合人數的要求，這種利用行政單位權威式的下達動員令，試問得體嗎？

王家貞除強烈建議黃偉哲在選前乾脆請假，努力認真的幫忙輔選，同時也告誡國中校長記得自己的身份，不要讓教育界蒙羞；另外，對於市府的行政不中立，她更表達嚴厲的譴責及不滿，也呼籲各區長們做好自己的職責，為區內市民謀諨，不當動員之事就勇敢說不。

台南英德競總發言人李退之回應指「全部都是不實指控！」並要求國民黨與其開記者會指控，不如盡快提出證據，否則只是「邱毅式爆料」，成為變相的抹黑，徒然傷害台南選風。

李退之強調，英德配與台南6位立委候選人開大門走大路，歡迎民眾參加造勢活動，每一場活動都有民眾攜家帶眷、老少同遊，自發前來；反觀國民黨候選人靠跳海、拿雞排當賭注、干擾消防隊員救火等脫軌行為搏取版面，這才是不良的示範。

(中時 )