陳玉珍的北大同學譚湘龍在電話連線中，對她遭對手莫名攻擊，感到十分不解。（李金生攝）

洪志恒今天再對陳玉珍發動新一波的「學歷戰」。（李金生攝）

山西大學博士張天麟（右）專程到金門聲援洪志恒，強調要維護學術倫理和真實。（李金生攝）

網路名人「神貓」楊銘達要陳玉珍將證據都拿出來，讓真相大白。（李金生攝）

陳玉珍強調自己的學歷就像戰士的勳章，不容污衊和抹黑。（李金生攝）

金門立委打起「學歷雞排戰」，高粱黨主席洪志恒今（27）日在自稱曾任教北京大學的張天麟博士助陣下，再批國民黨提名的現任立委陳玉珍學歷造假。陳玉珍則駁斥胡說八道，強調自己貨真價實學歷就像戰士的勳章，不容污衊和抹黑，還要對手陳滄江陣營的支持者「神貓」楊銘達願賭服輸，趕快將2000份雞排發給鄉親。

目前在大陸高校任教的張天麟拿出自己在台灣海官畢業、中山大學碩士和大陸山西大學博士證書，說明若陳玉珍的學歷是真的，應有北大發給學位證書和大陸教育部發給學歷證書，並有透過海基、海協兩會取得兩岸教育部的認證書，以及碩士論文全集和口試委員的評鑑紀錄外，還應附上移民署的出入境資料。

張天麟強調，他不搞政治，只是基於學術倫理和求真的態度，才站出來講幾句話。洪志恒據此再補上幾槍，質疑陳玉珍的學歷、學位證書都是偽造，花錢買的，其它該有的也都提不出來，很難讓鄉親信服。

日前已將曾就讀的台灣大學、北京大學、日本九州大學、美國哈佛大學的畢業証（明）書、論文、政府文件認証及年輕時留學照片都都拿出來，自認已一次講清楚的陳玉珍，痛心對手扭曲、抹黑，也提出以下幾點補充說明：

1、自己師出名門，一脈相傳，1995年台大畢業後赴哈佛大學研讀語言，期間幾年長住美國，均自美國進出中國大陸，經過入學考試錄取北京大學，主修國際經濟法，論文指導老師是知名中國國際法權威邵景春教授，他是北大國際經濟研究所主席，中國國際法學會國際經濟法研究會副會長，並曾擔任世界銀行國際中心仲裁員。

另外，知名國際法權威北大王慧教授，是她的碩士研究生導師，師承中國近代傑出的國際法學專家王鐵崖。王鐵崖畢業自倫敦政經學院，曾經擔任過海牙國際法庭法官，被視為中國國際法第一把交椅，也是她所仰望、尊敬的「師公」前輩，內心一直以獲得當代優秀師長指導為榮。

2、她在北大研究所由邵景春教授指導的碩士論文題目是：「由中美日三國基礎電信服務業之外國投資規範論中國電信市場之興革」，目前典藏於北大圖書館中心會館。

陳玉珍強調，自己的學歷、學位、論文都是經過努力學習，一點一滴累積而來的榮譽，她非常感恩父母的支持、栽培與師長、同學的鼓勵指導，貨真價實的學歷就像戰士的勳章，是付出代價而得到的肯定和證明，不容汙衊、抹黑。

陳玉珍在媒體聯訪時，與北大同學譚湘龍電話連線。譚在對話擴音中，對她遭對手莫名的攻擊，感到十分不解，必要時將抽空來一趟金門聲援。

陳玉珍表示，對手陣營因為選舉，將她的努力成果說得一文不值、扭曲變形，有人更以此極盡酸言酸語、當作笑話羞辱，甚至賭了2000份雞排，今天她已拿出畢業、學位証（明）書，將真相攤在鄉親面前，請問賭輸的人何時可以發送雞排？

(中時 )