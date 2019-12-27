為了與時俱進，社群網站會逐漸導入對於新興檔案格式的支援。然而即便如此，若是可能有其他疑慮，也有可能反其道而行。Twitter(推特)已經宣布，平台上將中止對 APNG (動態 PNG)圖片格式的支援，以避免出現誘發用戶癲癇發作的可能性。

一般來說，影片當中蘊含的資訊量，比照片更大。在檔案大小有限、時間有限的情況下，動態圖片又比靜態圖片更有吸引力。APNG 是將 PNG 製成動態圖片的格式，可說是GIF(Graphics Interchange Format)圖檔的進階版。先前，Twitter 已經對於 ANPG 格式提供了支援，但在發現可能被有心人士利用，企圖誘發用戶癲癇的惡意攻擊後，Twitter 官方已經明確規定，中止對 APNG 格式的支援。

We want everyone to have a safe experience on Twitter.



APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 23, 2019

對於癲癇患者，快速閃爍的圖片有可能會誘發癲癇。相關最知名的案例，發生在1997年的12月16日，當時東京電視台播放第38回《電腦戰士3D龍》，皮卡丘在對戰中使出電擊招式時，畫面以「紅、藍、黑、白、黃」等顏色不斷交錯閃爍近30次，讓不少觀眾看得頭暈目眩，最後總共累積導致 685 人緊急送醫。此事導致《神奇寶貝》被停播四個月，第 38 集的內容也被永久停播，可見其影響範圍之大。

根據社團法人台灣癲癇之友協會的紀載，觀看快速閃動畫面會因發不識的情況，被稱之為急性光過敏症(Photosensitive epilepsy)，又叫光敏感性癲癇症。因為兒童的大腦發育尚不完全，因此又比成年人更容易引發癲癇。先前，Twitter 便發現，有人在癲癇症基金（Epilepsy Foundation）的 Twitter 當中留下有可能引發癲癇的 APNG 圖片，因此引發了 Twitter 的重視並決定做出相關調整。

(中時電子報)