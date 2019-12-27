為了與時俱進，社群網站會逐漸導入對於新興檔案格式的支援。然而即便如此，若是可能有其他疑慮，也有可能反其道而行。Twitter(推特)已經宣布，平台上將中止對 APNG (動態 PNG)圖片格式的支援，以避免出現誘發用戶癲癇發作的可能性。
一般來說，影片當中蘊含的資訊量，比照片更大。在檔案大小有限、時間有限的情況下，動態圖片又比靜態圖片更有吸引力。APNG 是將 PNG 製成動態圖片的格式，可說是GIF(Graphics Interchange Format)圖檔的進階版。先前，Twitter 已經對於 ANPG 格式提供了支援，但在發現可能被有心人士利用，企圖誘發用戶癲癇的惡意攻擊後，Twitter 官方已經明確規定，中止對 APNG 格式的支援。
對於癲癇患者，快速閃爍的圖片有可能會誘發癲癇。相關最知名的案例，發生在1997年的12月16日，當時東京電視台播放第38回《電腦戰士3D龍》，皮卡丘在對戰中使出電擊招式時，畫面以「紅、藍、黑、白、黃」等顏色不斷交錯閃爍近30次，讓不少觀眾看得頭暈目眩，最後總共累積導致 685 人緊急送醫。此事導致《神奇寶貝》被停播四個月，第 38 集的內容也被永久停播，可見其影響範圍之大。
根據社團法人台灣癲癇之友協會的紀載，觀看快速閃動畫面會因發不識的情況，被稱之為急性光過敏症(Photosensitive epilepsy)，又叫光敏感性癲癇症。因為兒童的大腦發育尚不完全，因此又比成年人更容易引發癲癇。先前，Twitter 便發現，有人在癲癇症基金（Epilepsy Foundation）的 Twitter 當中留下有可能引發癲癇的 APNG 圖片，因此引發了 Twitter 的重視並決定做出相關調整。
(中時電子報)
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