前副總統呂秀蓮今在臉書直播節目以「荒腔走板的民主：芒果乾與國家安全」為題邀請輔大教授何思慎對談；何痛批反滲透法草案是「空白授權」；民進黨不會永遠執政，不要「太靠勢」，這個法是賦予執政者是可以界定紅線的地方，未來紅線就是執政者在心中那把尺。

呂秀蓮批評反滲頭法草案條文寫的不清楚說，所有法律條文要非常明確，不僅要法官看得懂，百姓也要看得懂才會知道什麼是違法，「笑死，這法怎麼去遵守」。

何思慎說，如果蔡總統帶領國家帶領了四年，還把國家帶到有亡國的危機，怎麼可以在選舉時話還講那麼大聲，「你不是說，選了蔡英文就可以給台灣安全、就台灣主權沒有問題，四年前人民給了你這樣一個機會，但四年下來你挑戰連任時，就大賣亡國感」，所以這可以證明，四年執政不論哪一邊選民都有共同的不確定感，你四年執政沒有做到你給我們的承諾，顯然是豪洨。」

對於反滲透法，呂秀蓮說，總統說限期通過，就好像一個重大刑案要限期破案一樣，總統為何可以公開命令立法院何時要通過什麼法案，為何全台灣很少有憲法學者公開指責？

何說，這個法律定得很空洞，國家需要安全這是藍綠都有共識，具體作法怎麼做，是否可以急就章？急著在這時刻通過這個令老百姓非常不安的空白授權，應該在法律上要有明確觸法行為，要讓老百姓避免被司法不當干擾。

他說，不是反對這個法就是幫中共講話，或是跟中共同一鼻子出氣，或是貼上紅標籤或是北京代理人，現在應該在中華民國體制下，應如何完善我們的法律。

呂秀蓮說，台灣是五權憲法國家，全世界應該沒有國家的總統敢公開命令、指揮國會要立什麼樣的法，且還有限期，希望總統不要再越權了；最近也看到監委要去約談法官、立法院趕快修法把考試委員降低那麼多，「我忽然感覺到若再這樣下去，我們的憲政體制會會混亂」。

她說，這麼重要的事行政院沒版本，每個法令的主管機關，卻陸委會不願承擔責任、法務部閃在一邊，結果現在要審議版本竟然沒有主管單位，將來就是可函送或移送到司法機關，這會造成非常嚴重問題。

她說，學法律的都知道罪刑法定主義，條文裡面卻用一大堆含糊其詞其詞形容，「我曾是國民黨判十二年徒刑的叛亂犯，今天會站在這立場反對民進黨立反滲透法就是，法律不能太輕率不能太含糊，我們要抓的是真正的共諜，不是抓假間諜，這法很容易造成更多冤錯假案這才是問題關鍵」。

何說，這裡面的用語都沒有法律定義，這才危險，會對台灣內部團結造成負面影響，很多人就可以隨意興訟，檢察官是否會嚴謹的罪刑法定主義去做裁判，很多老百姓會避免麻煩，因為不知道紅線在哪，兩岸正常交流一定會受到影響；民進黨執政時，也不改台灣過去跟大陸之間的經濟關係，一年有八百多億的出超來自中國大陸，台灣的企業家在大陸傑出表現，也支撐台灣經濟，未來台商很擔心，這樣的法會不會誤踩法律紅線或被人構陷。

呂說，照民進黨版本，台商第一個會很緊張，民代到兩岸交流也很危險，宗教界也反彈，因為現在宗教交流頻繁、學術交流、老師外聘、學生短暫留學等，這很嚴重，正常交流要保護，若條文定的不清楚，任何人都可能犯罪，牽涉一堆形容詞，不少跟很多法重疊，提出這條文的人或單位，文字歷練不夠。「我們反對草率、倉促、總統的立法」。

何說，未來去兩岸交流變成要執政者同意或授權，民進黨現在把兩岸關係做得很壞，幾乎不跟大陸做有意義的溝通，弄這個法後，未來不管藍綠避免麻煩，就不敢跟大陸交流，要交流一定要拿政府的令牌，這樣未來對兩岸交會有負面影響。

呂秀蓮說，目前版本硬要通過，政治上將加深跟北京敵對關係，經濟上阻礙兩岸合法經貿」文化交流，已經快要投票，現在拼了命要通過，有很多人不滿意，1月11日很多人民意基礎就要消失，蔡總統為何不能等新國會誕生有新思維。

何說，新會期在兩個月後開議，這兩個月國家安全會有重大危機媽？要急著這個法通過，你不是說你民調大幅領先？連你自己都相信贏很多，就勇敢通過民意再授權，再來通過這個法，讓這個法更具有正當性，「若你選舉大輸呢？民進黨沒過半，那你立的這個法有何正當性？」

呂秀蓮說，民進黨因為現在總統必須連任，國會是否能過半沒信心，才會想急著過，但看到這幾天各界反彈，蔡輔選團隊要三思，「你的粉絲者一定支持你，但不要忘了中間選民、台商等真正會滲透台灣人數不多，因為法律含糊其辭受牽連者突然同仇敵愾起來，這對選情有什麼好處？」

何說，吃緊打破碗選舉前十天操作，民進黨應有選舉考量，但不要認為年輕人會死忠跟著你，這法若採到台灣民主化的生活方式，人民會重新考慮。「你霸王硬上弓，可能會送給藍營一把衝鋒槍」。

呂表示，之前國安五法立得太慢，到選舉時卻急就章要過反滲透法，這對選票有負面影響。

(中時 )