慶洋投資授信案從一開始就有問題，3月5日高銀「授信處」先批准該申貸案，但負責審核的「營業部」卻6日才補上經理的簽核文件。（圖／讀者提供，高雄袁庭堯傳真）

慶富案疑點一一曝光，本報取得高雄銀行4年前放貸給慶富關係企業「慶洋投資」8.3億元過程中，竟是先簽約、再開核貸常董會，程序完全倒錯，且韓國瑜上任後要求高銀內部調查，時任營業部張姓經理坦承，當時前經理王進安不顧內規、拿著慶洋申貸文件要求他火速簽核，事後回想，王疑似設計要他背黑鍋，背後共犯結構恐怕相當綿密。

高雄市長韓國瑜上任後，要求高銀內部重啟調查，現任董事長朱潤逢才首度啟動高銀內部針對慶富放貸的稽核機制，也找來律師調查授信貸款程序有無不法，調查結果提供高雄巿議會「慶富案調查專案小組」新的追查方向。

調查小組召集人林于凱表示，高銀在對慶洋投資授信8.3億元的過程中，出現2次的程序偷跑。最誇張的是，高銀與慶富3月10號簽下8.3億元授信合約，事隔2天後才召開核貸常董會，程序完全顛倒及違法。

調查小組發現，慶洋投資授信案從一開始就有問題，3月5日高銀「授信處」先批准該申貸案，但負責審核的「營業部」卻6日才補上經理的簽核文件。此外，10日簽約放款，但12日高銀才召開核貸常董會做出會議結論，明顯違法。2次誇張的程序錯誤也成為金管會事後裁罰高銀800萬的重點。

本報掌握高銀內部調查結果，時任營業部張姓經理事後遭懲處，被指「督導授信業務未臻嚴謹嚴謹」，被記申誡兩次，相當不滿，竟托出真相。張男強調，3月4日下午與時任營業部經理兼副總的王進安交接，王進安隔天竟直接拿著慶洋投資的申貸文件要他簽核。事後張男回想，此舉疑似就是要他背黑鍋。

張男還批，王進安要他5日就簽核，是為了9日將該案送「授信審議委員會」。但按照高銀內部規定，9日授審的案件最遲需於1周前就要送授信管理處審件，張男不爽為何王進安自己不處理，故意和他交接後、才要他簽核，張男更用「令人疑竇」一詞痛批慶洋一案的申貸程序瑕疵。

此案最誇張的就是簽約環節，10日慶洋投資法定代理人、陳慶男的妻子陳盧昭霞與高銀放款科長相約在慶富總部大樓7樓直接簽約，取得8.3億元資金。但核貸的常董會卻是在2天後才召開，會議記錄僅記載「慶洋投資申貸8.3億元，擬予同意」，最後決議又是「經主席徵詢出席常董無異議，照案通過」，與高銀對慶富相關放貸案會議結論相同。

(中時 )