先前才剛出兵攻打敘利亞邊境庫德族人的土耳其又要動武！土耳其總統艾爾段26日表示，在獲國際承認的利比亞政府「全國團結政府」邀請之下，將於下月派兵前往利比亞，協助的黎波里當局擊退軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）的部隊。

在利比亞格達費（Muammar Abu Minyar al-Gaddafi）政權垮台前，哈夫塔（Khalifa Haftar）效忠於利比亞反對派，但他隨後指責新政府支持恐怖主義，並在2014年未授權情況下，其領導的部隊攻擊班加西的伊斯蘭民兵基地，被利比亞新政府視為政變；哈夫塔也於2016年與GNA決裂，旗下部隊佔領多個石油港口。

據路透社報導指出， GNA一直苦於無法擊退軍閥哈夫塔的部隊。哈夫塔獲得俄羅斯、埃及、阿拉伯聯合大公國和約旦的支持。GNA政府的內政部長巴沙哈（Fathi Bashagha）早先否認曾請求土耳其出兵援助，但隨後GNA內部一名不願具名的官員證實，他們已正式請求土耳其提供陸海空支援。

哈夫塔部隊以利比亞東部為根據地，他們雖沒能打進首都的黎波里的中心，但據外交官員表示，最近幾週在俄羅斯與蘇丹戰士協助及阿聯的無人機支援下，哈夫塔部隊在首都南郊小有進展。

艾爾段（Tayyip Erdogan）在向土國執政黨黨員發表的談話中表示，現在有了利比亞的邀請，土耳其欣然接受；除了強調GNA是聯合國認可的政府，而哈夫塔爾武裝部隊並未擁有國際合法性之外，艾爾段並表示會把出兵利比亞的法案盡快在國會開議後排入議程，法案最快將可在1月8到9日左右通過。

不過土耳其將涉入區域衝突，同樣引起多國關注。白宮表示，美國總統川普27日與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通話，兩人提及利比亞局勢時同聲表示「拒絕外力剝削」，而莫斯科當局已對土耳其支持GNA之舉表達關切，俄羅斯總統普丁與與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）談話中，同意危機應和平解決。

(中時電子報)