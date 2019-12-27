全台餐飲店、早餐店開放式店面排放的油煙讓周遭鄰舍苦不堪言，環保署近3年來已輔導超過1萬家餐飲業，已訂出 「連鎖早餐店油煙排放減量技術手冊」及「餐飲油煙防制設備設置組合指引手冊 」，希望持續輔導餐飲業者跟進，建立無油煙的用餐環境。

環保署表示，依據「空氣污染防制行動方案」，近3年積極輔導餐飲業落實裝設防制設備、維持正常操作和定期維護保養工作，今年輔導約100家早餐店改善油煙，並以A-bao house虎山店、紅橘子延吉店及麥味登蘆洲正和店作為示範早餐店。

環保署長張子敬表示，目前作法是輔導為主，未來將要求餐飲業者自主管理，達標準店家環保署將授與認證標章，讓民眾知道這些認證的優良店家。

張子敬說，由於台灣的餐飲店面緊鄰住宅，油煙排放的問題住戶都會特別緊盯，光去年就有327件油煙投訴，表示輔導力道要再加強，油煙防制設備在未來也必須讓小型店家能夠負擔，業者才會自發性改善。

環保署空保處長蔡孟裕指出，在全國環保投訴案件中，高達8成與異味、噪音和空汙有關，尤其早餐店、燒烤店油煙問題佔了大部分，排煙口往往遭成1、2樓住戶反彈抗議，對於餐飲業周遭環境有一定程度影響。

蔡孟裕表示，將透過輔導措施協助小型餐飲業者改善，對於大型餐飲業則以法規進行規範，明年會持續增加輔導店家數，也會加強相關宣導，希望業者都能夠自發性改善，為環境的乾淨出一份力。

(中時 )