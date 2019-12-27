網路上傳出草埔隧道通車後又封閉，公路局出面澄清。（資料照片／楊漢聲台東傳真）

東部居民引頸期盼的台9線南迴公路安朔草埔段新建工程，終於在23日下午5時正式通車，但網路上卻流傳通車後又封閉，對此，公路局澄清23日通車典禮後，經確認相關設施設備運作正常安全無虞，提前於當日下午4時40分許開放通車，通車後無再封閉。

近日社群網路瘋狂傳載1段草埔隧道影片，該網傳影片民眾質疑通車典禮完成後路又封起來，公路局表示，完全與事實不符，且開放通車後來往車流順暢。

台9線南迴公路安朔草埔段新建工程通車路段約11公里，包含安朔高架橋、4.6公里長隧道，及隧道南口至草埔橋等路段，通車時間前即湧入等候多時之民眾車輛，行經之用路人也對站在路口執行管制工作的員警與工程人員揮手表達感謝之意。

公路局強調，此路段通車後，民眾往返台東屏東間除了節省寶貴的旅行時間外，也大幅提升行車舒適度。再次呼籲用路人，務必遵守隧道安全距離、速限及相關標誌號誌規定行駛，共同維護行車安全。

(中時 )