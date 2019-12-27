身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲過去始終主張國會要「三黨不過半」，他27日在民眾黨造勢活動上致詞時卻表示，我們不是要成為第3大黨，要成為台灣第1大黨，引發外界好奇怎麼變了，柯進一步解釋，最後目標還是要成為台灣主流力量。

民眾黨今在台灣新文化運動館啟動「南北眾貫線」車隊掃街造勢活動，28日起將從高雄一路北上回到台北。

柯今出席啟動儀式，他在致詞時指出，今天台灣社會必須在藍綠之外，要有個新的選擇，我們也在這裡宣示，我們不是要成為第三大黨，要從這裡出發成為台灣第一大黨，主導整個台灣未來政治發展。

外界好奇柯文哲過去主張「三黨不過半、台灣重開機」，現在卻變成要成為第一大黨，柯文哲說，第一步當然是三黨不過半、台灣重開機，但這不是最後目標，最後目標還是要成為台灣主流力量，不能讓整個國家永遠在統獨議題上打轉、用意識形態治國，要高舉國家治理。

(中時 )