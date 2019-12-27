在大馬路上騎機車雙載還逆向，看到前面員警招手說哈囉仍繼續前進，到底算不算拒絕稽查逃逸？彰化縣周姓男子今年7月遭警察開單告發「拒絕停車受稽查而逃逸」，他不服提行政訴訟，辯稱以為是警察在打招呼，彰化地方法院認定員警執法未使用相關呼叫設備，又未明確說清楚，告知周男「已逆向違規、請停車受檢」，確實可能造成騎士誤解，因此裁定撤銷罰單，周男一萬元免罰。

根據判決書，今年7月7日晚上7點多，周姓男子騎車載著友人在彰化市彰南路上西往東逆向行駛，已經《違反道路交通管理處罰條例》，彰化分局員警當時正在路邊值勤，發現背後竟有機車燈，直覺有人逆向，於是向對方招手示意攔停，不料周男仍繼續逆向往前騎，轉入前方巷道內，因此員警立刻騎上警用警車追上周男，並告發「拒絕停車接受稽查而逃逸」，周男因此被裁處罰鍰1萬元，吊扣駕駛執照6個月。

周男不服，先提出申訴未果，再提行政訴訟；他主張執勤員警當時在路旁，並未設置警示燈，攔查過程中也未持有指揮棒，而且他沒有注意到員警「招手」、「哈囉」等舉動，連後座友人也以為是認識的警察在打招呼。

法官勘驗員警身上的祕錄器影像發現，當晚7點14分，有一輛機車前後均載人，逆向行經員警站立的路段，員警舉手示意並出聲「哈囉、哈囉」，不料騎士仍往前行駛未停，員警便騎車上前攔查。

法官認為，周男從員警背後經過，對員警而言確實猝不及防，但員警應以揮手告知「前方騎士逆向行駛，請停車」，或以警鳴器、警鳴笛、喊話器呼叫方式攔停。否則其動作對一般道路使用者而言，可能會誤認為「打招呼」之意，讓周男無從知悉員警是想制止他逆向，才自行離去，難認有何不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸違規行為，裁定撤銷原處分。

(中時 )