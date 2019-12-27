台企銀（2834）因應經濟實業償還金融機構借款、充實營運周轉金所需，統籌主辦12億元5年期聯合授信案，已順利完成募集，於今（27）完成聯貸簽約儀式。此次聯貸銀行團包括華銀、土銀、台銀、農業金庫、元大銀、高銀等。

1973年成立的經濟實業深耕泵浦領域逾46年，以自有品牌「九如牌泵浦」行銷全台，為羅織完整銷售網與快捷服務網，全國設置5所直營分公司與倉儲中心、3間沉水泵浦協力廠及1家控制盤廠，為國內泵浦領導廠商。

經濟實業供應鏈遍及營建、冷凍空調、水電材料、消防器材、水產養殖、食品加工、工具機業等多家企業，產品成功運用在國道6號、台北捷運新莊線、淡水線、新店線、高雄捷運、台灣高鐵、台北小巨蛋、中正二期航站、中鋼、中鋁等知名建設工程。

台企銀表示，未來將持續落實政府政策，推動都更金融、綠能金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

(時報資訊)